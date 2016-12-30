Россия представила в СБ ООН проект резолюции о перемирии в Сирии

Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции в поддержку перемирия в Сирии и начала переговоров между Дамаском и оппозицией.

Как сообщил в пятницу постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, в документе говорится о необходимости "полного и немедленного" выполнения принятых 29 декабря договорённостей между сторонами сирийского конфликта о прекращении огня и мирных переговорах в Астане (столице Казахстана).

Соглашения были достигнуты при посредничестве России и Турции.

Вступившее в силу с ноля часов 30 декабря перемирие уже было несколько раз нарушено в ряде районов на северо-западе Сирии, где произошли вооружённые столкновения при участии авиации. Как сообщили сирийские правозащитники и представители повстанцев, боевые действия велись на границе провинций Идлиб и Хама и под Дамаском. В нарушении режима прекращения огня стороны обвиняют друг друга.