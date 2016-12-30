Сенатор Джон Маккейн назначил слушания по киберугрозам

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн назначил на 5 января слушания по проблеме компьютерной безопасности.

Маккейн, возглавляющий сенатский комитет по вооружённым силам, вызвал для дачи показаний директора Национальной разведки Джеймса Клеппера и главу Кибернетического командования США адмирала Майка Роджерса.

29 декабря Вашингтон объявил о новых санкциях против России, которую обвиняет во вмешательстве в ход президентских выборов путём организации хакерских атак на Демократическую партию и другие американские институты. В том числе объявлены "персона нон-грата" 35 российских дипломатов

В четверг же ФБР и Министерство внутренней безопасности США опубликовали доклад о причастности российских спецслужб к кибератакам во время президентских выборов.

Москва отвергает эти обвинения.



