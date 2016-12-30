Маккейн: любая сделка с Путиным вредит принципам свободы

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что Соединённые Штаты не пойдут на сделку с президентом России Владимиром Путиным.

В эксклюзивном интервью Украинской службе Радио Свобода Маккейн, находящийся с визитом в Киеве, подчеркнул, что любая сделка с Путиным вредит существующим принципам свободы и демократии.

Другой член американской делегации - сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил Радио Свобода, что Конгресс США в будущем году будет добиваться расширения санкций против энергетического и банковского сектора России - за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины.

Маккейн, Грэм и третий член делегации - сенатор-демократ Эми Клобушар подчеркнули, что поддержат в Конгрессе поставку Украинке боевого оружия для обороны.



