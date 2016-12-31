Взрыв в Багдаде: погибли не менее 18 человек

В Багдаде сегодня рано утром произошёл взрыв, жертвами которого стали, по меньшей мере, как сообщает SkyNews, 18 человек. Как уточняет AFP, две бомбы взорвались на оживлённом рынке в центре города, не менее 38 человек были ранены. Никто пока не взял на себя ответственности за нападения.

Нынешние взрывы – самые кровопролитные с середины октября. Ответственность за большинство подобных нападений брала на себя экстремистская группировка "Исламское государство", запрещённая в России и некоторых других странах.

В Багдаде два с половиной месяца действует особый режим безопасности в связи с начавшейся 17 октября крупнейшей военной операцией против джихадистов, удерживающих город Мосул на севере страны.

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