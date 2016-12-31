Клаус Йоханнис поддержал кандидатуру нового премьера Румынии

Президент Румынии Клаус Йоханнис поддержал кандидатуру бывшего министра коммуникаций страны Сорина Гриндяну на пост премьер-министра. Ожидается, что депутаты парламента одобрят назначение главы правительства. .

Сорин Гриндяну является членом победившей на парламентских выборах левоцентристской Социал-демократической партии (PSD), которая выступает против тесного взаимодействия с Евросоюзом. Социал-демократы собираются сформировать коалицию с немногочисленным Альянсом либералов и демократов (ALDE), получившим около 6 процентов голосов.

Решение президента Йоханниса спасло Румынию от политического кризиса, пишет агентство dpa. Ранее он без объяснения причин отклонил кандидатуру Севил Шайдех, предложенную также социал-демократами и ALDE. Шайдех могла стать первой мусульманкой в должности премьер-министра одной из стран ЕС. Её муж имеет не только румынское, но и сирийское гражданство и, как сообщает DPA и "Немецкая волна", поддерживает связи с сирийским руководством.