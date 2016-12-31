В Новосибирске гражданские активисты вышли на "прогулку"

Активисты «Новой оппозиции» решили впервые заявить о себе в Новосибирске именно перед Новым годом. На прогулку по центру города вышло всего 13 человек, рассчитывая в будущем привлечь в свои ряды гораздо больше сторонников движения.

Акция оппозиционеров не была согласована: как говорят сами участники мероприятия, подобные «прогулки» не нуждаются в одобрении властей, так как вышедшие на улицу не используют плакаты, лозунги и не выступают с использованием звукоусиливающей аппаратуры. Официальным поводом для встречи собравшиеся назвали необходимость подвести итоги уходящего года и сформировать региональный оргкомитет, который будет заниматься проведением подобных акций в 2017 году.

Первая прогулка прошла без эксцессов. Участники акции собрались в Первомайском сквере в центре Новосибирска, прошли по главной магистрали города до здания регионального правительства и закончили прогулку у мэрии города, где сфотографировались на память. При этом никаких политических лозунгов или требований «гуляющие» не выдвигали и о своих действиях почти никому не рассказывали.

Похожие прогулки уже проходят в Москве и других российских городах, где основными организаторами акций выступают активисты «Новой оппозиции» экс-кандидат в депутаты Государственной Думы от партии ПАРНАС Вячеслав Мальцев, оппозиционер Марк Гальперин и представитель «Партии националистов» Иван Белецкий. Они открыто заявляют о необходимости смены власти.

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