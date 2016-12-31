Китай решил полностью запретить торговлю слоновой костью

Власти Китая объявили о намерении до конца 2017 года полностью запретить торговлю слоновой костью. Это означает, что через год закроется самый обширный мировой рынок слоновой кости, что может стать решающим ударом по браконьерской охоте на слонов в Африке, пишет американская газета The New York Times.

Решению Китая предшествовала многолетняя международная и внутренняя кампания защитников природы и животного мира. Активисты считают, что уменьшения поголовья слонов и их скорого полного исчезновения можно избежать.

Глава Всемирного фонда дикой природы Картер Робертс в своем письменном заявлении назвал решение правительства Китая "поворотным". Он отметил, что наряду с США, запретившими торговлю слоновой костью ранее в 2016 году, отныне оба крупнейших мировых рынка будут влиять на охрану животного мира в глобальном масштабе.

По имеющимся оценкам специалистов, за последние 10 лет в Африке были убиты более 100 тысяч слонов ради добычи бивней.