В Петербурге закрылся Центр социальной адаптации "Новое поколение"

В Петербурге закрылся Центр социальной адаптации трудных подростков "Новое поколение".

Как передает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольтская, специальное предприятие, где трудные подростки, многие – с криминальным прошлым, работали, учились и проводили досуг, закрылось после 24 лет успешной работы. Комитет по молодежной политике не перечислял предприятию деньги с сентября, подростки так и не получили зарплату за выполненную работу. В Комитете по молодежной политике посчитали, что подростковая преступность в городе снизилась и нужда в "Новом поколении" отпала.

Из семи площадок предприятия не закрылась только одна, "Красносельская", которую поддерживает православный приход.

Директор центра "Новое поколение" Михаил Дмитриев подчеркивает, что применявшийся на предприятии метод воспитания был настолько успешным, что все трудные подростки, за редчайшим исключением, не возвращались в криминальные компании и находили свое место в нормальной жизни. Как правило, сначала подростки посещали предприятие время от времени, потом втягивались, увидев, что здесь их не стыдят и не сравнивают с более успешными одноклассниками.

По словам Михаила Дмитриева, этой осенью в отношении руководства предприятия было заведено уголовное дело: система, допускавшая нерегулярное посещение работы и занятий, была сочтена мошенничеством.

24 года предприятие "Новое поколение", выпускавшее развивающие игры для детей, считалось образцовым, перенимать его опыт приезжали специалисты из разных стран.



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