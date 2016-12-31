Правительство РФ приняло к исполнению бюджет на 2017–2019 годы

Правительство России приняло к исполнению федеральный бюджет на 2017–2019 годы.

Закон о бюджете, принятый Госдумой 9 декабря, был подписан президентом Владимиром Путиным 20 декабря.

Он предусматривает дефицит в 2,7 миллиарда рублей в 2017 году с последующим поэтапным сокращением.

Бюджет был подготовлен исходя из среднегодовой цены на нефть в 40 долларов за баррель и уровня инфляции не выше 4 процентов в запланированный период.

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