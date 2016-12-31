В Риме уволен дирижёр, который заявил, что Санта-Клауса нет

В Риме был уволен дирижёр оркестра Джакомо Лоприено, который заявил детям, что Санта-Клаус не существует.

Агентства сообщили, что он рассердился, столкнувшись с вялой реакцией детской аудитории на постановку мюзикла на сюжет диснеевского мультфильма Frozen ("Холодное сердце"). После представления дирижёр сказал детям: "Никакого Санта-Клауса нет".

Возмущённые родители написали в социальных сетях, что их дети расстроились до слёз.

После этого организаторы шоу заявили, что Лоприено высказал только своё личное мнение, и нашли на его место другого дирижёра.

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