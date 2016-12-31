Папа римский Франциск призвал бороться с безработицей среди молодёжи

Папа римский Франциск призвал мировых лидеров приложить все усилия для снижения безработицы среди молодёжи.

Понтифик заявил, что молодые люди, лишённые работы, погружаются в отчаянье, лишаются веры в будущее, страдают от миграционных проблем.

Выступая на последней в этом году службе в ватиканском Соборе святого Петра, Франциск подчеркнул, как важно открыть молодым новые возможности, вселить в них надежду на лучшее будущее, не оставлять на обочине социальной жизни.

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