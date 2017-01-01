В Чехии начинает работу подразделение по борьбе с дезинформацией

С 1 января в Чехии начинает работу специальное подразделение по борьбе с ложными новостями и дезинформацией, исходящей со стороны иностранных государств, в том числе из России.

Центр по борьбе с терроризмом и смешанными угрозами, о создании которого МВД Чехии сообщило в октябре 2016 года, должен отслеживать любые угрозы внутренней безопасности страны - от угроз со стороны экстремистов до кампаний по дезинформации населения страны.

Ранее сообщалось, что подразделение в составе МВД будет состоять из 20 человек. В их обязанности в том числе будет входить информирование чиновников о том, как следует реагировать на распространение дезинформации.