Ким Чен Ын: Северная Корея "скоро создаст" межконтинентальную ракету

Северокорейский лидер объявил, что его страна находится "на последнем этапе" создания межконтинентальной баллистической ракеты. В новогоднем телеобращении к народу Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея "поднялась к высотам ядерной державы" в 2016 году и в скором времени станет обладателем межконтинентальной баллистической ракеты.

Западные агентства, ссылаясь на мнения ученых, утверждают, что Пхеньяну еще предстоит "несколько лет работать" над созданием межконтинентальной ракеты, способной нести ядерный заряд.

В Южной Корее глава правительства, исполняющий обязанности президента, в новогоднем обращении к нации заверил, что Сеул значительно увеличит расходы на оборону в связи с угрозой конфронтации с Северной Кореей.

В 2016 году Северная Корея провела два ядерных испытания и несколько испытательных пусков баллистических ракет.