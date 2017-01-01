Порошенко и сенаторы США посетили командный пункт в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко посетил вместе с американскими сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобушар, а также послом США в Украине Мари Йованович командный пункт в районе Широкино Донецкой области, чтобы поздравить украинских военных с Новым годом. Об этом глава государства написал в Facebook.

"Приятно, что украинские защитники имели возможность услышать от наших американских друзей: мы защищаем не только украинскую независимость, но и ценности всего демократического мира", – отметил Порошенко.