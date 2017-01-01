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Новости

В Москве возбуждено дело о нападении на спортсмена Расула Мирзаева

Расул Мирзаев в Замоскворецком суде Москвы в ноябре 2012 года (архивный снимок)

Расул Мирзаев в Замоскворецком суде Москвы в ноябре 2012 года (архивный снимок)

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на спортсмена Расула Мирзаева в Москве. Подозреваются трое мужчин, которые проникли к в квартиру Мирзаева, избили его и несколько раз стреляли в него из травматического пистолета. После операции его жизнь вне опасности.

В августе 2011 года боец смешанных единоборств Расул Мирзаев в ходе конфликта в центре Москвы у ночного клуба "Гараж" ударил студента Ивана Агафонова. Пострадавший был госпитализирован и спустя несколько дней скончался, не приходя в сознание. Замоскворецкий суд Москвы 27 ноября 2012 года приговорил Мирзаева к двум годам ограничения свободы, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности и освободив спортсмена из-под стражи в зале суда.

В январе 2013 года Мосгорсуд оставил в силе приговор Мирзаеву, отклонив жалобу родственников Агафонова, которые сочли решение Замоскворецкого суда необоснованно мягким.

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