В Москве возбуждено дело о нападении на спортсмена Расула Мирзаева

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на спортсмена Расула Мирзаева в Москве. Подозреваются трое мужчин, которые проникли к в квартиру Мирзаева, избили его и несколько раз стреляли в него из травматического пистолета. После операции его жизнь вне опасности.

В августе 2011 года боец смешанных единоборств Расул Мирзаев в ходе конфликта в центре Москвы у ночного клуба "Гараж" ударил студента Ивана Агафонова. Пострадавший был госпитализирован и спустя несколько дней скончался, не приходя в сознание. Замоскворецкий суд Москвы 27 ноября 2012 года приговорил Мирзаева к двум годам ограничения свободы, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности и освободив спортсмена из-под стражи в зале суда.

В январе 2013 года Мосгорсуд оставил в силе приговор Мирзаеву, отклонив жалобу родственников Агафонова, которые сочли решение Замоскворецкого суда необоснованно мягким.