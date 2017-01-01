В Дагестане в ходе полицейской операции убиты двое боевиков

В селе Ярык-Су Новолакского района Дагестана убиты двое боевиков, по предварительным данным, это Магомед Султанов, известный среди боевиков как Ибрахим, и Анвар Гаджиев, известный как Абдурахман.

Как сообщает агентство "Интерфакс-Юг", режим контртеррористической операции, введенный 1 января в селе Ярык-Су Новолакского района Дагестана, снят.

Как сообщалось ранее со ссылкой на источник в силовых структурах региона, боевики, по предварительным данным, входили в так называемую "хасавюртовскую" группировку.



Магомед Султанов, 1989 года рождения, – уроженец села Комсомольское Кизлярского района. Анвар Гаджиев – выходец из села Алмак Казбековского района. По данным источника "Интерфакса", ранены трое сотрудников правоохранительных структур, но "данная информация уточняется".

Столкновения между полицией и исламскими боевиками на Северном Кавказе чаще всего происходят в районах Чечни, Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, населенных преимущественно мусульманским населением.

Исламские боевики в регионе часто нападают на сотрудников полиции и должностных лиц, а некоторые из боевиков объявили о своем участии в "Исламском государстве" (экстремистской группировке, запрещенной в России).