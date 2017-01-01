В Дании умер самый старый потомок Николая II князь Дмитрий Романов

В Дании скончался самый старый родственник последнего русского царя Николая II князь Дмитрий Романов. Ему было 90 лет. Романов был прямым потомком царя Николая II, поскольку его отец, Роман Романов, был вторым двоюродным братом царя и крестником.

Он также называл себя главой Дома Романовых, что оспаривалось другими Романовыми. Дмитрий Романов родился во Франции, где его семья поселилась после эмиграции из России.

Он работал историком, служил в банке, занимался писательской деятельностью, а также занимался благотворительностью для российских больниц и детских домов. Князь Дмитрий был последний раз в России в октябре, когда получил орден Святого Александра за усилия в продвижении исторического и культурного наследия России.

Царь Николай II, его жена и пятеро детей были расстреляны большевиками в 1918 году в Екатеринбурге, менее чем через год после того, как царь отрекся от престола.