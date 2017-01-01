Авиация Асада возобновила налеты на позиции повстанцев

Самолеты авиации, верной президенту Сирии Башару Асаду, возобновили в воскресенье бомбардировку позиций повстанцев близ Дамаска. Воздушные налеты не велись почти 24 часа. Как сообщают источники в среде повстанцев это произошло на третий день действия соглашения о прекращении огня. Воздушные удары были нанесены по районам Вади Барада, где правительственные войска и их союзники начали операцию против оппозиции более недели назад.

Повстанцы в субботу предупредили, что откажутся от перемирия, если правительственная сторона продолжит нарушения. Кроме того, они запросили российскую сторону, которая поддерживает президента Асада сдерживать наступление сирийской армии. Бомбардировки были прекращены - хотя некоторые столкновения и продолжались, а затем возобновились поздно вечером в воскресенье.

Соглашение о перемирии, заключенное при посредничестве России и Турции (которые поддерживают противоборствующие стороны в конфликте), и одобренное единогласно Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, неоднократно нарушалось.

Представитель повстанцев Мохаммед Рашид проинформировал Рейтер, что силами Асада и шиитскими боевиками была предпринята попытка обстрелять Вади Барада с близлежащих холмов.

Государственные средства массовой информации Сирии сообщили, что сотни людей покинули Вади Барада в прошедшие сутки и перешли на территории, контролируемой правительством Асада. Ранее в воскресенье правительственные военные самолеты совершили несколько воздушных ударов по сельской местности в районе Алеппо. Министерство обороны России обвиняло повстанцев в неоднократном нарушении режима прекращения огня.