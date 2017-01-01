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Елизавета II не смогла присутствовать на новогодней службе

Королева Великобритани Елизавета II

Королева Великобритани Елизавета II

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Королева Великобритании Елизавета II не смогла присутствовать на новогодней службе в церкви Святой Марии Магдалины возле королевской резиденции Сэндрингем (графство Норфолк) из-за последствий сильной простуды. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

На богослужение прибыли муж королевы герцог Эдинбургский Филип, сын принц Уэльский Чарльз, внук принц Гарри и другие члены королевской семьи.

Королева Великобритании Елизавета II, отметившая в прошлом году 90-летний юбилей, не появлялась на публике в течение последних 12 дней после того, как она и ее 95-летний супруг серьезно простудились. В резиденцию в графстве Норфолк они прибыли 22 декабря на вертолете. Позднее стало известно, что британский монарх не сможет принять участия в рождественской службе в Сэндрингеме и пропустит её впервые с 1988 года.

Елизавета II взошла на трон в 1952 году. Ей было 25 лет.

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