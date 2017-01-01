В Киеве прошло шествие по случаю дня рождения Степана Бандеры

В центре Киева в воскресенье вечером прошло факельное шествие по случаю 108-й годовщины со дня рождения лидера УНА-УНСО Степана Бандеры.

Как передает корреспондент Украинской службы Радо Свобода/Радио Свободная Европа, шествие насчитывало около тысячи человек и прошло от парка имени Тараса Шевченко, в сторону Бессарабской площади. Оно прошло по Крещатику и завершилось на Майдане Независимости.

Во главе колоны пронесли большой портрет Степана Бандеры, били в барабаны. Шествие освещалось несколькими сотнями зажженных факелов. Кроме того, участники держали национальные украинские и красно-черные флаги.

Правопорядок во время акции охраняли большое количество сотрудников правоохранительных органов.

УНА-УНСО - запрещенная в России организация.

Степан Бандера - украинский политический деятель, один из идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века. Он родился 1 января 1909 в селе Старый Угринов Ивано-Франковской области. После нападения Германии на СССР был вместе с другими деятелями украинского националистического движения арестован германскими властями за несанкционированную попытку провозглашения самостоятельного Украинского государства и помещён под домашний арест, а позднее (в начале 1942 года) отправлен в концлагерь Заксенхаузен, откуда был выпущен руководством Третьего рейха в сентябре 1944 года. В 1959 году был убит в Вене агентом КГБ Богданом Сташинским. Точки зрения на личность Степана Бандеры крайне полярны.