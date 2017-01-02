Генконсульство: при нападении на клуб в Стамбуле погибла россиянка

Среди погибших а результате нападения на ночной клуб в Стамбуле в есть гражданка России, сообщает "Интерфакс" со ссылкой российское генеральное консульство. Там уточнили, что эта информация предварительная, так как опознание еще не проведено.

Ранее о том, что среди жертв есть россиянин, сообщило турецкое агентство "Анадолу".

В ночь на первое января неизвестный открыл стрельбу в популярном ночном клубе Reina на берегу Босфора. Погибли 39 человек (в том числе 16 иностранцев), не менее 70 получили ранения. Нападавший – по некоторым сообщениям их было несколько – все еще не найден. В Стамбуле в новогоднюю ночь были введены повешенные меры безопасности.

Подписывайтесь на канал Радио Свобода в Telegram: самые важные новости и эксклюзивные материалы