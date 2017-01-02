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Умер известный советский футболист, чемпион СССР Виктор Царев

Виктор Царев

Виктор Царев

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На 86-м году жизни скончался известный советский футболист и тренер Виктор Царев, выступавший за сборную СССР и московское "Динамо". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

Царев родился 2 июня 1931 года в Москве. В конце 40-х годов он начал играть в составе юношеской команды "Динамо", а в последующие годы четыре раза завоевывал титул чемпиона СССР по футболу в составе московской команды.

С 1968 по 1973 годы Виктор Царев также выступал за сборную СССР и участвовал в Чемпионате Европы 1960 года, на котором советская команда одержала победу.

Значительную часть жизни Царев посвятил тренерской работе, за которую в 1976 году удостоился звания заслуженного тренера РСФСР.

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