Сенаторы США посетили Грузию и побывали на границе с Южной Осетией

Американские сенаторы – республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм и демократ Эми Клобушар – посетили Грузию и побывали, в частности, на границе между Грузией и Южной Осетией. В Цхинвали эту границу называют "государственной", а в Тбилиси "административной".



Как сообщает корреспондент Радио Свобода, сенатор Маккейн демонстративно пожал руку крестьянину, находившемуся с другой стороны разделительной пограничной черты. Назвав действия России в Южной Осетии и Абхазии "оккупацией и агрессией со стороны России", сенатор Маккейн высказался за ужесточение санкций против Москвы. Его однопартиец Линдси Грэм, отметил, что санкции должны чувствительно затронуть лично Путина.

Сенаторы поблагодарили Грузию за поддержку операции в Афганистане, где служат несколько сот грузинских военнослужащих и обещали всемерную помощь в укреплении суверенитета Грузии и строительстве грузинских вооружённых сил.

Один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Гига Бокерия сообщил журналистам, что проинформировал сенаторов об опасности, нависшей над независимой телекомпанией «Рустави-2», которая, по его словам «подвергается давлению со стороны властей».