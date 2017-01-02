В Сомали смертник на заминированном автомобиле напал на базу миротворцев

В Сомали жертвами нападения на заминированном автомобиле стали не менее трех человек. Полиция Могадишо сообщила журналистам, что нападению подверглась основная база миротворческого контингента Африканского союза в Сомали.

Местные власти считают, что организатором нападения вновь стала экстремистская группировка "Аш-Шабаб". Однако никто пока не заявлял о своей ответственности.

Представитель местной полиции заявил агентству Reuters, что число жертв, вероятно, вырастет – взрыв был настолько сильным, что по его словам, повреждения получили и стоящие вокруг здания.

На прошлой неделе около 300 депутатов федерального парламента Сомали были приведены к присяге, ожидается, что в ближайшее время они изберут нового президента страны.