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Судья в Чарльстоне закрыл для публики слушания по делу Диланна Руфа

Фото Диланна Руфа с его собственного веб-сайта, использовавшееся полицией для розыска подозреваемого в массовом убийстве афроамериканцев

Фото Диланна Руфа с его собственного веб-сайта, использовавшееся полицией для розыска подозреваемого в массовом убийстве афроамериканцев

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В городе Чарльстон, штат Южная Каролина, судья в понедельник запретил присутствие публики и прессы на слушаниях, в ходе которых должно быть определено: является ли психически здоровым Диланн Руф, чтобы выступать в качестве своего собственного адвоката. Это должно произойти на этапе судебного процесса, когда присяжные должны решить: следует ли приговаривать Руфа к смертной казни за массовое убийство в афро-американской церкви в Южной Каролине в 2015 году.

Возле церкви в Чарльстоне, где Дилан Руф убил 9 афроамериканцев

Возле церкви в Чарльстоне, где Дилан Руф убил 9 афроамериканцев

Руф, которому 22 года, считает себя сторонником превосходства белой расы. Он застрелил девять человек в Африканской методистской епископальной церкви Эмануэль в Чарльстоне.

В декабре присяжные признали Руфа виновным по 33 пунктам обвинения в федеральных преступлениях на почве ненависти, приведших к смерти, нарушению отправлению религиозных обрядов и нарушениях приминения огнестрельного оружия.

Присяжные проведут еще одно заседание, чтобы определить следует ли приговорить Руфа к смерти. Но в первую очередь судья должен решить, может ли Руф выступать в качестве своего собственного адвоката или ему будут предоставлены назначенные судом адвокаты.

Окружной судья Ричард Гергель сказал, что принял решение провести слушания в закрытом режиме, чтобы избежать давления на присяжных. Гергель также запретил присутствие родственников жертв убийства.

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