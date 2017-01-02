Что вы смотрели

Сразу оговоримся: большинство последователей Радио Свобода в Фейсбуке это - нет, не тролли - это активные, вдумчивые, стремящиеся получить ответы на непростые вопросы окружающей их действительности россияне. За основу предпочтений мы выбрали видео, которые посмотрели от 100 до 800 тысяч человек. Вот этот своеобразный рейтинг за год.

Из событий и памятных дат 2016 года:

9 марта с последним словом в суде выступила Надежда Савченко. Полная, без купюр, видеозапись из зала суда была оценена читателями.

23 апреля мир отметил 400-летие со дня смерти Шекспира. В России первую строку кладбищенского монолога Принца Датского никому не надо напоминать. Но читатели Радио Свобода сполна оценили ее разные эмоциональные интерпретации.

19 августа страны, бывшие четверть века частью СССР, отметили 25-летие августовского путча ГКЧП. Для России история никогда не умирает и очень часто повторяется.

7 октября исполнилось 10 лет со дня убийства Анны Политковской.

Из международных новостей:

Последователи Радио Свобода в Фейсбуке убедительно опровергли тезис о том, что конфликт на Востоке Украины уже так затянулся и "заболтался" официозом, что никого не интересует. Видео учений на новеньких танках не прошло незамеченным.

Как и зарисовка того, что московская полиция нервно реагирует на два цвета - желтый и голубой.

А смерть Моторолы (Арсения Павлова) 16 октября и вовсе была топовым событием. Вернее, не столько сама смерть, сколько данный ему Дмитрием Киселевым титул "героя России".

Около четырех месяцев назад Силы обороны сирийского города Алеппо обзавелись коптером, и это открыло зрителям совершенно новую картину бездны человеческих страданий.

Критика международного сообщества российских бомбардировок жилых кварталов Алеппо, отмененные встречи и заявления о международной изоляции Кремля стали на какой-то момент центральными для пользователей ФБ.

А потом цетральными стали человеческая боль и слезы, когда город Алеппо после 4 лет сопротивления брали сирийские правительственные войска.

Кремль, власть, выборы и популярные персоналии:

Подтасовки на сентябрьских выборах, даже заснятые на видео, интересовали далеко не всех. Сергей Лавров интересовал выборочно: грубое отношение к журналистам оставило сообщество фейсбука равнодушным. А вот "Луганская народная демократическая республика" - нет.

Кстати, из внешнеполитических прорывов российской дипломатии за 2016 год можно отдельной строкой выделить Турцию. Августовская встреча Владимира Путина с Реджепом Эрдоганом доказала гибкость и Кремля, и людей в высотном здании на Смоленской площади в Москве, и российских телеканалов - причем всех!

Владимир Путин отдельно "не шел" ни при каких обстоятельствах. А вот Путин в сравнении, особенно с Обамой, "шел" нарасхват.

Почти такой же "вирусной" оказалась и видеозарисовка того, как освещался сентябрьский саммит Большой Двадцатки и пресс-конференции президентов США и России американскими и российскими телеканалами.

Возможно, дело все-таки в Бараке Обаме, потому что видео его последней пресс-конференции, где он назвал Россию слабой страной, своей популярностью доказывает, что он вполне бы мог победить на президентских выборах в Российской Федерации.

Но в целом сообщество Радио Свобода в Фейсбуке еще раз убеждает в том, что россияне любят слушать и смотреть, когда про них говорят. И еще больше любят, когда обращаются непосредственно к ним. "Звездой" 2016 года стал Госсекретарь США Джон Керри, который с трибуны форума в Брюсселе обратился напрямую к российскому человеку со словами, взятыми из устава Североатлантического союза: "НАТО - оборонительный союз".

Поспорить с ним по популярности может только 111-летняя жительница Азербайджана, поделившаяся секретом своего долголетия. Секрет прост: не сплетничайте!