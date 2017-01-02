В Иерусалиме следователи проводят допрос премьера Нетаньяху

Следователи начали допрос премьер-министра Биньямина Нетаньяху в его официальной резиденции в Иерусалиме в понедельник по подозрению в получении подарков от бизнесменов. Это является нарушением правил поведения государственных служащих, сообщают израильские СМИ.

Разрешение на допрос было утверждено генеральным прокурором Авихаем Мандельблитом, который после предварительного расследования решил, что существует достаточно доказательств, чтобы возбудить уголовное дело, сообщает газета Haaretz.

Израильские СМИ информируют, что допрос проводят старшие следователи полиции и, как ожидается, он продлится несколько часов. Ранее Нетаньяху заявил на заседании фракции своей правящей партии Ликуд в парламенте, чтобы те, кто надеются на его падение, не спешили праздновать.



Фотографы расположились за пределами сильно охраняемой резиденции в надежде получить снимки следователей, прибывших в резиденцию премьера. Черные экраны установлены у ворот здания, чтобы заблокировать вид внутри.

Haaretz и другие газеты пишут, что расследование в отношении подарков говорит о том, что Нетаньяху принял даров на сумму "сотни тысяч шекелей", ($ 1 = 3,85 шекелей), предоставленных Нетаньяху израильскими и иностранными бизнесменами.

Нетаньяху, 67, находился у власти с перерывами с 1996 года и в настоящее время это его четвертый срок в качестве премьер-министра.