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Новости

Отменены соревнования Кубка мира по лыжному спорту в Казани

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Международная федерация лыжного спорта сообщила, что два соревнования Кубка мира, которые должны были пройти и Казани в феврале отменены по "финансовым причинам."

В заявлении Федерации говорится, что 2 января соревнование по сноуборд-кроссу и гигантскому слалому, запланированные на 24-26 февраля в Казани, сняты с программы.

Федерация заявила, что работает с Российской Федерацией над заменой мест проведения соревнований в России в те же сроки.

Представители Международной федерации лыжного спорта, посетившие Казань в июле, заявили, что были впечатлены городом, который провозгласил себя будущим "спортивным капиталом" России.

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