Кандидатура Анны Ахматовой выдвигалась на Нобелевскую премию

Кандидатура Анны Ахматовой была выдвинута на Нобелевскую премию по литературе в 1966 году. Об этом свидетельствуют обнародованные сегодня Шведской академией архивные документы. Как сообщает ТАСС, списки номинантов держатся в секрете 50 лет.

Имя поэтессы было предложено профессором Гётеборгского университета Гуннаром Якобссоном и профессором Гарвардского университета Романом Якобсоном. Ахматова скончалась 5 марта 1966 года, поэтому на более поздней стадии обсуждений Нобелевский комитет ее кандидатуру не рассматривал.

Всего в обнародованном сегодня списке 72 имени, в том числе Владимир Набоков и Константин Паустовский.

В 1965 году Анна Ахматова была впервые номинирована на Нобелевскую премию по литературе. Но тогда ее творчество произвело на членов Шведской академии значительно меньшее впечатление, чем ее судьба.