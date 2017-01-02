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Кандидатура Анны Ахматовой выдвигалась на Нобелевскую премию

Вручение премии "Этна-Таормина" Анне Ахматовой, 1964 год

Вручение премии "Этна-Таормина" Анне Ахматовой, 1964 год

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Кандидатура Анны Ахматовой была выдвинута на Нобелевскую премию по литературе в 1966 году. Об этом свидетельствуют обнародованные сегодня Шведской академией архивные документы. Как сообщает ТАСС, списки номинантов держатся в секрете 50 лет.

Имя поэтессы было предложено профессором Гётеборгского университета Гуннаром Якобссоном и профессором Гарвардского университета Романом Якобсоном. Ахматова скончалась 5 марта 1966 года, поэтому на более поздней стадии обсуждений Нобелевский комитет ее кандидатуру не рассматривал.

Всего в обнародованном сегодня списке 72 имени, в том числе Владимир Набоков и Константин Паустовский.

В 1965 году Анна Ахматова была впервые номинирована на Нобелевскую премию по литературе. Но тогда ее творчество произвело на членов Шведской академии значительно меньшее впечатление, чем ее судьба.

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