Представитель Трампа не видит доказательств того, что хакеры из России повлияли на исход выборов в США

Не существует никаких доказательств того, что российское хакерство повлияло на исход президентских выборов в США, и было бы безответственно торопиться с выводами даже при наличии доклада разведки о взломах. Об этом заявил в понедельник телеканалу Fox News Шон Спайсер - представитель Дональда Трампа.

"Существует ноль доказательств того, что они повлияли на выборы," - заявил Спайсер. По его словам, в докладах разведки речь идет о том, что Демократическая партия недостаточно защищала свои компьютеры, а не о том, что Россия повлияла на исход выборов.

Когда Трамп займет Белый дом 20 января, Спайсер должен стать его пресс-секретерем. По его словам, избранный президент увидит отчет разведки, в конце этой недели. В субботу Трамп предостерегал от того, чтобы возлагать вину на Россию за взлом электронных писем в США.

Президент США Барак Обама выслал 35 российских дипломатов, подозреваемых в организации хакерских нападений и ввел санкции в отношении двух российских разведывательных агентств на прошлой неделе по обвинению в участии Кремля в хакерстве. По оценкам представителей разведки США, вмешательство российских взломщиков помогло республиканцу Дональду Трампу победить демократа Хиллари Клинтон на выборах 8 ноября.

Ведущие законодатели от обеих партий выразили тревогу в отношении российского вмешательства, независимо от исхода голосования.

Республиканец Джон Маккейн, председатель комитета Сената по вооруженным силам, запланировал в четверг провести слушания в отношении внешних кибер угроз для США. Новый конгресс, избранный 8 ноября, приступает к работе во вторник.