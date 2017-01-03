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Календарь сопртивных событий

2-8 января

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2-6 января. Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Монреаль, Торонто, Канада

2-8 января. Теннис. Турнир АТР. Брисбен, Австралия

2-8 января. Теннис. Турнир АТР. Ченнаи, Индия

2-8 января. Теннис. Турнир АТР. Доха, Катар

2-8 января. Теннис. Турнир WTА. Брисбен, Австралия

2-8 января. Теннис. Турнир WTА. Шэньчжэнь, Китай

2-8 января. Теннис. Турнир WTА. Окленд, Новая Зеландия

3-8 января. Лыжные гонки. Этапы Кубка мира. "Тур де Ски". Оберстдорф, Германия, Тоблах, Валь-ди-Фьемме, Италия

3-8 января. Горнолыжный спорт. Этапы Кубка мира. Загреб, Хорватия, Марибор, Словения, Адельбоден, Швейцария

4-8 января. Прыжки с трамплина. Этапы Кубка мира. Мужчины. "Турне четырех трамплинов". Инсбрук, Бишофсхоффен, Австрия. Женщины. Оберстдорф, Германия

5-6 января. Санный спорт. Этап Кубка мира. Кенигзее, Германия

5-8 января. Биатлон. Этап Кубка мира. Оберхоф, Германия

2 января

Футбол. Чемпионат Англии. 20 тур

"Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед"

"Вест Бромвич Альбион" – "Халл"

"Сандерленд" – "Ливерпуль"

"Манчестер Сити" – "Бёрнли"

"Эвертон" – "Саутгемптон"

"Мидлсбро" – "Лестер"

Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Монреаль, Торонто, Канада

¼ финала. Дания – Россия

¼ финала. Швеция – Словакия

3 января

Футбол. Чемпионат Англии. 20 тур

"Борнмут" – "Арсенал"

"Кристал Пэлас" – "Суонси"

"Сток Сити" – "Уотфорд"

Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Монреаль, Торонто, Канада

¼ финала. США – Швейцария

¼ финала. Канада – Чехия

Хоккей. Чемпионат КХЛ

"Металлург" Нк – "Витязь"

"Сибирь" – "Локомотив"

"Авангард" – "Динамо" М

"Лада" – "Металлург2 Мг

"Нефтехимик" – "Салават Юлаев"

"Ак Барс" – "Трактор"

"Динамо" Мн – СКА

"Динамо" Р – "Северсталь"

"Слован" – "Амур"

"Медвешчак" – "Куньлунь"

Лыжные гонки. Этап Кубка мира. "Тур де Ски". Оберстдорф, Германия

Женщины. Скиатлон, 5+5 км

Мужчины. Скиатлон, 10+10 км

Горнолыжный спорт. Этапы Кубка мира. Загреб, Хорватия

Женщины. Параллельный слалом

4 января

Футбол. Чемпионат Англии. 20 тур

"Тоттенхэм" – "Челси"

Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Монреаль, Торонто, Канада

½ финала

Хоккей. Чемпионат КХЛ

"Югра" – "Торпедо"

"Автомобилист" – "Сочи"

"Барыс" – "Спартак"

Лыжные гонки. Этап Кубка мира. "Тур де Ски". Оберстдорф, Германия

Женщины. Гонка преследования, 10 км (С)

Мужчины. Гонка преследования, 15 км (С)

Прыжки с трамплина. Этапы Кубка мира. "Турне четырех трамплинов". Инсбрук, Австрия

Мужчины. Личный зачет. LH

5 января

Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Монреаль, Торонто, Канада

½ финала

Матч за 3 место

Хоккей. Чемпионат КХЛ

"Металлург" Нк – "Локомотив"

"Сибирь" – "Динамо" М

"Авангард" – "Витязь"

"Лада" – "Трактор"

"Нефтехимик" – "Металлург" Мг

"Ак Барс" – "Салават Юлаев"

"Динамо" Мн – "Северсталь"

"Йокерит" – СКА

"Динамо" Р – ЦСКА

"Слован" – "Куньлунь"

"Медвешчак" – "Амур"

Биатлон. Этап Кубка мира. Оберхоф, Германия

Мужчины. Спринт. 10 км

Горнолыжный спорт. Этапы Кубка мира. Загреб, Хорватия

Мужчины. Параллельный слалом

Прыжки с трамплина. Этапы Кубка мира. "Турне четырех трамплинов". Бишофсхоффен, Австрия

Мужчины. Личный зачет. HS-140

Санный спорт. Этап Кубка мира. Кенигзее, Германия

Мужчины. Двойка

6 января

Футбол. Чемпионат Испании. 17 тур

"Эспаньол" – "Депортиво"

Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Монреаль, Торонто, Канада

Финал

Хоккей. Чемпионат КХЛ

"Югра" – "Спартак"

"Автомобилист" – "Торпедо"

"Барыс" – "Сочи"

"Медвешчак" – "Адмирал"

Биатлон. Этап Кубка мира. Оберхоф, Германия

Женщины. Спринт. 7,5 км

Лыжные гонки. Этап Кубка мира. "Тур де Ски". Тоблах, Италия

Мужчины. Индивидуальная гонка, 10 км (С)

Женщины. Индивидуальная гонка, 5 км (С)

Санный спорт. Этап Кубка мира. Кенигзее, Германия

Женщины. Одиночка

Мужчины. Одиночка

7 января

Футбол. Чемпионат Испании. 17 тур

"Реал" – "Гранада"

"Эйбар" – "Атлетико"

"Лас-Пальмас" – "Спортинг"

"Реал Сосьедад" – "Севилья"

Футбол. Чемпионат Италии. 19 тур

"Эмполи" – "Палермо"

"Наполи" – "Сампдория"

Хоккей. Чемпионат КХЛ

"Металлург" Нк – "Динамо" М

"Сибирь" – "Витязь"

"Авангард" – "Локомотив"

"Лада" – "Салават Юлаев"

"Йокерит" – "Северсталь"

"Нефтехимик" – "Трактор"

"Ак Барс" – "Металлург" Мг

"Динамо" Мн – ЦСКА

"Динамо" Р – СКА

Биатлон. Этап Кубка мира. Оберхоф, Германия

Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км

Женщины. Гонка преследования. 10 км

Лыжные гонки. Этап Кубка мира. "Тур де Ски". Валь-ди-Фьемме, Италия

Женщины. Масс-старт, 10 км (К)

Мужчины. Масс-старт, 15 км (К)

Горнолыжный спорт. Этапы Кубка мира

Марибор, Словения

Женщины. Гигантский слалом

Адельбоден, Швейцария

Мужчины. Гигантский слалом

Прыжки с трамплина. Этап Кубка мира. Женщины. Оберстдорф, Германия

Женщины. Личный зачет. NH

8 января

Футбол. Чемпионат Испании. 17 тур

"Атлетик" – "Алавес"

"Бетис" – "Леганес"

"Сельта" – "Малага"

"Вильярреал" – "Барселона"

Футбол. Чемпионат Италии. 19 тур

"Удинезе" – "Интер"

"Кьево" – "Аталанта"

"Дженоа" – "Рома"

"Лацио" – "Кротоне"

"Пескара" – "Фиорентина"

"Сассуоло" – "Торино"

"Милан" – "Кальяри"

"Ювентус" – "Болонья"

Хоккей. Чемпионат КХЛ

"Барыс" – "Торпедо"

"Югра" – "Сочи"

"Автомобилист" – "Спартак"

"Слован" – "Адмирал"

Биатлон. Этап Кубка мира. Оберхоф, Германия

Мужчины. Масс-старт. 15 км

Женщины. Масс-старт. 12,5 км

Лыжные гонки. Этап Кубка мира. "Тур де Ски". Валь-ди-Фьемме, Италия

Женщины. Финал, 9 км (С)

Мужчины. Финал, 9 км (С)

Горнолыжный спорт. Этапы Кубка мира

Марибор, Словения

Женщины. Слалом

Адельбоден, Швейцария

Мужчины. Слалом

Прыжки с трамплина. Этап Кубка мира. Женщины. Оберстдорф, Германия

Женщины. Личный зачет. NH

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