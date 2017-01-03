2-6 января. Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Монреаль, Торонто, Канада
2-8 января. Теннис. Турнир АТР. Брисбен, Австралия
2-8 января. Теннис. Турнир АТР. Ченнаи, Индия
2-8 января. Теннис. Турнир АТР. Доха, Катар
2-8 января. Теннис. Турнир WTА. Брисбен, Австралия
2-8 января. Теннис. Турнир WTА. Шэньчжэнь, Китай
2-8 января. Теннис. Турнир WTА. Окленд, Новая Зеландия
3-8 января. Лыжные гонки. Этапы Кубка мира. "Тур де Ски". Оберстдорф, Германия, Тоблах, Валь-ди-Фьемме, Италия
3-8 января. Горнолыжный спорт. Этапы Кубка мира. Загреб, Хорватия, Марибор, Словения, Адельбоден, Швейцария
4-8 января. Прыжки с трамплина. Этапы Кубка мира. Мужчины. "Турне четырех трамплинов". Инсбрук, Бишофсхоффен, Австрия. Женщины. Оберстдорф, Германия
5-6 января. Санный спорт. Этап Кубка мира. Кенигзее, Германия
5-8 января. Биатлон. Этап Кубка мира. Оберхоф, Германия
2 января
Футбол. Чемпионат Англии. 20 тур
"Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед"
"Вест Бромвич Альбион" – "Халл"
"Сандерленд" – "Ливерпуль"
"Манчестер Сити" – "Бёрнли"
"Эвертон" – "Саутгемптон"
"Мидлсбро" – "Лестер"
Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Монреаль, Торонто, Канада
¼ финала. Дания – Россия
¼ финала. Швеция – Словакия
3 января
Футбол. Чемпионат Англии. 20 тур
"Борнмут" – "Арсенал"
"Кристал Пэлас" – "Суонси"
"Сток Сити" – "Уотфорд"
Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Монреаль, Торонто, Канада
¼ финала. США – Швейцария
¼ финала. Канада – Чехия
Хоккей. Чемпионат КХЛ
"Металлург" Нк – "Витязь"
"Сибирь" – "Локомотив"
"Авангард" – "Динамо" М
"Лада" – "Металлург2 Мг
"Нефтехимик" – "Салават Юлаев"
"Ак Барс" – "Трактор"
"Динамо" Мн – СКА
"Динамо" Р – "Северсталь"
"Слован" – "Амур"
"Медвешчак" – "Куньлунь"
Лыжные гонки. Этап Кубка мира. "Тур де Ски". Оберстдорф, Германия
Женщины. Скиатлон, 5+5 км
Мужчины. Скиатлон, 10+10 км
Горнолыжный спорт. Этапы Кубка мира. Загреб, Хорватия
Женщины. Параллельный слалом
4 января
Футбол. Чемпионат Англии. 20 тур
"Тоттенхэм" – "Челси"
Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Монреаль, Торонто, Канада
½ финала
Хоккей. Чемпионат КХЛ
"Югра" – "Торпедо"
"Автомобилист" – "Сочи"
"Барыс" – "Спартак"
Лыжные гонки. Этап Кубка мира. "Тур де Ски". Оберстдорф, Германия
Женщины. Гонка преследования, 10 км (С)
Мужчины. Гонка преследования, 15 км (С)
Прыжки с трамплина. Этапы Кубка мира. "Турне четырех трамплинов". Инсбрук, Австрия
Мужчины. Личный зачет. LH
5 января
Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Монреаль, Торонто, Канада
½ финала
Матч за 3 место
Хоккей. Чемпионат КХЛ
"Металлург" Нк – "Локомотив"
"Сибирь" – "Динамо" М
"Авангард" – "Витязь"
"Лада" – "Трактор"
"Нефтехимик" – "Металлург" Мг
"Ак Барс" – "Салават Юлаев"
"Динамо" Мн – "Северсталь"
"Йокерит" – СКА
"Динамо" Р – ЦСКА
"Слован" – "Куньлунь"
"Медвешчак" – "Амур"
Биатлон. Этап Кубка мира. Оберхоф, Германия
Мужчины. Спринт. 10 км
Горнолыжный спорт. Этапы Кубка мира. Загреб, Хорватия
Мужчины. Параллельный слалом
Прыжки с трамплина. Этапы Кубка мира. "Турне четырех трамплинов". Бишофсхоффен, Австрия
Мужчины. Личный зачет. HS-140
Санный спорт. Этап Кубка мира. Кенигзее, Германия
Мужчины. Двойка
6 января
Футбол. Чемпионат Испании. 17 тур
"Эспаньол" – "Депортиво"
Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд. Монреаль, Торонто, Канада
Финал
Хоккей. Чемпионат КХЛ
"Югра" – "Спартак"
"Автомобилист" – "Торпедо"
"Барыс" – "Сочи"
"Медвешчак" – "Адмирал"
Биатлон. Этап Кубка мира. Оберхоф, Германия
Женщины. Спринт. 7,5 км
Лыжные гонки. Этап Кубка мира. "Тур де Ски". Тоблах, Италия
Мужчины. Индивидуальная гонка, 10 км (С)
Женщины. Индивидуальная гонка, 5 км (С)
Санный спорт. Этап Кубка мира. Кенигзее, Германия
Женщины. Одиночка
Мужчины. Одиночка
7 января
Футбол. Чемпионат Испании. 17 тур
"Реал" – "Гранада"
"Эйбар" – "Атлетико"
"Лас-Пальмас" – "Спортинг"
"Реал Сосьедад" – "Севилья"
Футбол. Чемпионат Италии. 19 тур
"Эмполи" – "Палермо"
"Наполи" – "Сампдория"
Хоккей. Чемпионат КХЛ
"Металлург" Нк – "Динамо" М
"Сибирь" – "Витязь"
"Авангард" – "Локомотив"
"Лада" – "Салават Юлаев"
"Йокерит" – "Северсталь"
"Нефтехимик" – "Трактор"
"Ак Барс" – "Металлург" Мг
"Динамо" Мн – ЦСКА
"Динамо" Р – СКА
Биатлон. Этап Кубка мира. Оберхоф, Германия
Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км
Женщины. Гонка преследования. 10 км
Лыжные гонки. Этап Кубка мира. "Тур де Ски". Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины. Масс-старт, 10 км (К)
Мужчины. Масс-старт, 15 км (К)
Горнолыжный спорт. Этапы Кубка мира
Марибор, Словения
Женщины. Гигантский слалом
Адельбоден, Швейцария
Мужчины. Гигантский слалом
Прыжки с трамплина. Этап Кубка мира. Женщины. Оберстдорф, Германия
Женщины. Личный зачет. NH
8 января
Футбол. Чемпионат Испании. 17 тур
"Атлетик" – "Алавес"
"Бетис" – "Леганес"
"Сельта" – "Малага"
"Вильярреал" – "Барселона"
Футбол. Чемпионат Италии. 19 тур
"Удинезе" – "Интер"
"Кьево" – "Аталанта"
"Дженоа" – "Рома"
"Лацио" – "Кротоне"
"Пескара" – "Фиорентина"
"Сассуоло" – "Торино"
"Милан" – "Кальяри"
"Ювентус" – "Болонья"
Хоккей. Чемпионат КХЛ
"Барыс" – "Торпедо"
"Югра" – "Сочи"
"Автомобилист" – "Спартак"
"Слован" – "Адмирал"
Биатлон. Этап Кубка мира. Оберхоф, Германия
Мужчины. Масс-старт. 15 км
Женщины. Масс-старт. 12,5 км
Лыжные гонки. Этап Кубка мира. "Тур де Ски". Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины. Финал, 9 км (С)
Мужчины. Финал, 9 км (С)
Горнолыжный спорт. Этапы Кубка мира
Марибор, Словения
Женщины. Слалом
Адельбоден, Швейцария
Мужчины. Слалом
Прыжки с трамплина. Этап Кубка мира. Женщины. Оберстдорф, Германия
Женщины. Личный зачет. NH