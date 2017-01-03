Где Ильдар Дадин?

Доброе утро!

На каникулах полагается спать, но если вас уже разбудили петарды, то читайте.

Ответственность за теракт, совершенный в новогоднюю ночь в стамбульском клубе Reina, взяло на себя ИГ. Жертвами стрельбы, которую открыл неизвестный, стали 39 человек, в том числе одна гражданка России. Еще 65 человек были госпитализированы. Задержать стрелявшего не удалось, его разыскивают. По данным турецкой прессы, он может быть гражданином Узбекистана или Кыргызстана.

Российских дипломатов, высланных из США перед Новым годом, доставили в Москву спецрейсом. Избранный президент США Дональд Трамп по-прежнему настаивает, что американские спецслужбы не предоставили убедительных доказательств причастности России к кибератакам на американские учреждения.

Прошел месяц с тех пор, как ничего не известно о местонахождении Ильдара Дадина, осужденного в России за “многократные нарушения на митингах”. ЕСПЧ обязал российский ФСИН сообщить, где он, до 9 января, правозащитник Лев Пономарев обратился в Службу с таким же требованием. Соответствующий флешмоб развернулся и в российском сегменте фейсбука. По данным проекта “Русская эбола”, в 2016 году в отделах полиции, изоляторах временного содержания и СИЗО погибли как минимум 99 человек.

В Киеве 1 января прошло шествие по случаю дня рождения Степана Бандеры. Президент Украины Петр Порошенко встречал Новый год вместе с украинскими военными и американскими сенаторами в районе Широкино в Донбассе. Далее сенаторы Маккейн, Грэм и Клобушар отправились в Грузию, где еще раз заявили, что будут добиваться ужесточения американских санкций против России, а в Донбассе продолжились перестрелки – Киев заявляет о четверых раненых украинских военных.

Президент Франции Франсуа Олланд тоже съездил на войну: в ходе визита в Ирак он посетил штаб курдских военизированных формирований “Пешмерга”, которые воюют против ИГ, и обсудил с французскими военными, размещенными в Ираке, перспективы борьбы с этой террористической группировкой.

Перемирие в Сирии, о котором так много говорили перед Новым годом, похоже, уже не действует: по данным повстанцев, авиация Асада возобновила налеты на их позиции в районе Дамаска.

В Германии по делу о теракте в Берлине задержали сирийца (однако, судя по всему, непосредственного участия в этом теракте он не принимал), в Польше повара из Туниса обвинили в убийстве 21-летнего поляка в городе Элк (1 января местные жители разгромили забегаловку, где работал обвиняемый), в Дании после долгих поисков нашли и задержали дочь подруги президента Южной Кореи (на родине ее хотят допросить по делу об импичменте), в Иерусалиме следователи допросили премьер-министра Биньямина Нетаньяху по делу о мошенничестве, а суд в Праге постановил, что бросать яйцами в президента Чехии – это, конечно, преступление, однако не уголовное, а административное, так что “двушечку” за эту выходку ноября 2014 года никто не получит, уголовное дело закрыто.

У первой из трех сегодняшних ссылок – печальный повод:

Умер британский писатель, критик и художник, лауреат Букера Джон Берджер. Читайте его эссе “Зачем смотреть на животных?”

Здесь – отличная статья Фридриха Киттлера об истории автобанов. Вернее, о том, что они не появились бы, если бы не мировые войны. Текст старый, но на русском раньше не публиковался.

Пока каникулы, можно почитать про учебу – здесь неплохая статья о пушкинском Лицее (который придумали, конечно, не затем, чтобы обучить там солнце русской поэзии).

Искренне ваши,

Семь-сорок