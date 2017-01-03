В воскресенье компания Space X снова запустит ракету Falcon 9

Возглавляемая Илоном Маском американская компания SpaceX проведет первый с момента аварии запуск ракеты Falcon 9. В пресс-релизе сообщается, что он намечен на ближайшее воскресенье.

Также Space X опубликовала результаты расследования причин взрыва аналогичной ракеты на испытаниях в начале сентября. Сообщается, что к нему привело возгорание жидкого кислорода в оболочке одного из контейнеров с гелием, который находился во второй ступени ракеты. В компании заявили, что эти данные будут учтены при дальнейших испытаниях.

Ракета Falcon 9 взорвалась на стартовой площадке на мысе Канаверал 1 сентября минувшего года во время проверки двигателей на огнеустойчивость. С тех пор запуски не производились.

Компания SpaceX является одной из двух частных космических компаний, заключивших контракты с NASA на доставку грузов на Международную космическую станцию. Использование многоразовых ракет Falcon 9 удешевляет запуск космических аппаратов.