Десятки людей погибли при нападениях в Ираке в первые дни 2017 года

В первые дни 2017 года в Ираке жертвами серии нападений боевиков-экстремистов стали десятки людей.

2 января в багдадском районе Садр-сити при взрыве заминированной машины погибли 24 человека, десятки были ранены. В иракской столице были совершены ещё 4 взрыва и нападения, жертвами которых стали 9 человек. Ответственность за большинство из них взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" - "ИГ".

В понедельник же в городе Самарра, в ста километрах к северу от Багдада, боевики захватили два полицейских участка. В перестрелке погибли 7 сотрудников полиции. Силы правопорядка вернули здания под свой контроль. Шестеро нападавших были убиты.

1 января в городе Эн-Наджаф на юге страны при взрывах, совершённых двумя смертниками, погибли 8 человек.

Два с половиной месяца иракские правительственные силы при поддержке самолётов коалиции во главе с США ведут ожесточённые бои за северный город Мосул - последний оплот боевиков "ИГ", уже потерявших контроль над большей частью захваченных ими в 2014 году территорий на севере и западе Ирака.

