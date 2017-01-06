Мария Юдина: музыка и религия

Отрывки из передачи.

Воспоминания.

Историк культуры Михаил Бахтин (1895-1975) говорит о своей подруге пианистке Марии Юдиной. Запись 1973 года:

«Я считал её самым крупным пианистом у нас. Я предпочитал её Нейгаузу и другим. У Софроницкого прекрасная техника, у него и душа была, но настоящей большой силы у него не было. Юдина не могла ограничить себя одной музыкой. Она всё время пыталась вырваться: в религию, в общественную деятельность. Но уложиться в рамки одной музыки, стать профессионалом она никак не могла. Она брала в музыке всё то, что лежит на границе музыки и других искусств, например, поэзии. Романтизм её страшно привлекал. Романтизм бился о пределы, о грани литературы, поэзии, чтобы выйти за пределы и стать чем-то вроде религии.Настроение и даже мировоззрение у неё было православно-славянофильского склада. Более того, по-видимому, в конце жизни она приняла тайный постриг. Церковность её тянула и в самые лучшие годы. Вот именно в лучшие годы, когда она по ночам играла для узкого круга своих друзей. Но одно дело — религиозное, а другое — желание принимать участие в делах церкви. Вот это у неё появилось поздно. Философия, мифология, религия и музыка — самые родственные в мире. Музыка философична и религиозна по самой своей природе. Православие, католицизм — это несущественно. Основная черта её искусства — это сила. Не нежность, не интим, а именно сила. Сила, конечно, не грубая. А сила духа. Эта сила духа в области музыки требовала и силы рук, и силы всего организма. Она могла бы на костёр взойти. Она мечтала всю жизнь о костре, в смысле пострадать, быть сожжённой. И она бы не поморщилась на костре. Каприз великого человека и каприз дурака — это совершенно разные вещи. Она очень много помогала пострадавшим людям, в том числе и мне. Меня высылали. А она хлопотала. В то время это ещё можно было».

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Радиоантология современной русской поэзии.

Стихи Сергея Бирюкова. Поэт родился в Тамбовской области. Основатель и президент Международной Академии Зауми, исследователь русского и зарубежного авангарда. С 1998 г. живёт в Германии, в городе Галле. Преподаёт в местном университете имени Мартина Лютера.

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