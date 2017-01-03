Олимпийский чемпион 2014 года по скелетону Александр Третьяков отстранен от соревнований

Олимпийский чемпион 2014 года по скелетону Александр Третьяков, бронзовый призер ОИ в Сочи Елена Никитина, а также Ольга Потылицына и Мария Орлова временно отстранены от соревнований по решению Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Об этом сообщила пресс-атташе Федерации бобслея России Анна Макарова.

Таким образом, отстраненные скелетонисты лишены возможности выступить на двух ближайших этапах Кубка мира в немецких Альтенберге (6-7 января) и Винтерберге (14-15 января).

Основанием для отстранения стало расследование Международного олимпийского комитета (МОК), открытое в отношении россиян. 23 декабря МОК завел дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, принимавших участие в Олимпиаде 2014 года в Сочи. Они подозреваются в манипуляции со своими допинг-пробами.

После двух предыдущих этапов Третьяков является лидером Кубка мира.