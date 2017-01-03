Посол Великобритании в ЕС Айван Роджерс объявил об отставке

Посол Великобритании в Европейском Союзе Айван Роджерс объявил об отставке. Это произошло всего за три месяца до того, как премьер-министр Тереза Мэй начнет официальные переговоры о выходе Британии и ЕС.

Айван Роджерс, постоянный представитель Великобритании в ЕС, сообщил сотрудникам во вторник днем, что уйдет в отставку со своего поста досрочно, пишет газета Financial Times, которая узнала об отставке первой.

Роджерс не объяснил причины отставки.

Как заявил Чарльз Грант, директор Центра европейских реформ, отставка посла ослабляет способность Мэй добиться хорошей сделки с ЕС. "Айван Роджерс был одним из очень немногих людей в британском правительстве, кто понимает как устроен Евросоюз," - подчеркнул эксперт.

Это вторая отставка высокопоставленного британского чиновника в Евросоюзе после референдума, в ходе которого было принято решение о выходе. Джонатан Хилл покинул пост европейского комиссара Великобритании в июне.

Исход голосования британцев о выходе из ЕС привел к возникновению огромного количества вопросов. В том числе, будут ли экспортеры иметь беспошлинный доступ к единому европейскому рынку и банкам. В том числе сохранят ли британские банки иметь возможность обслуживать континентальных клиентов, а также об иммиграции и будущих правах граждан ЕС, которые проживают в Соединенном Королевстве.