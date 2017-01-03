Казахстан отменил визовый режим для граждан ЕС и ОЭСР

Казахстан отменил визовый режим для граждан Европейского союза (ЕС) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также ряда других государств.

Министерство иностранных дел сообщило, что с 1 января граждане стран ЕС и ОЭСР, Малайзии, Монако, Объединенных Арабских Эмиратов и Сингапура могут приехать в Казахстан на срок до 30 дней без визы.

"Эта политика призвана содействовать еще более благоприятному инвестиционному климату в Казахстане и развитию туристического потенциала страны", – говорится в заявлении от 3 января.

"Сроки и требования, предъявляемые к оформлению документов для граждан других стран для получения визы в Казахстан, будут также сокращены и упрощены", – отмечается в заявлении.

Это объявление власти Казахстана сделали в тот момент, когда крупнейшая экономика Центральной Азии оказалась в тяжелом положении из-за снижения цен на нефть и тяжелого финансового положения в соседней России.

В прошлом месяце Узбекистан ввел безвизовый въезд для граждан 27 стран мира.