Лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен не считает, что присоединение Крыма к России было незаконным. По её словам, был организован референдум, жители Крыма проголосовали за присоединение к России. Об этом она заявила в эфире телеканала "БФМ-ТВ". - Не вижу никаких оснований ставить под сомнение этот референдум".



Власти Франции не признают аннексию Крыма Россией.

На вопрос, является ли Крым, по ее мнению, неотъемлемой частью России, Ле Пен ответила утвердительно.

16 марта 2014 года по итогам референдума в Крыму жители полуострова под наблюдением российских военных проголосовали за присоединение к России.

После того как Москва объявила Крым частью Российской Федерации, Евросоюз и США ввели в отношении России экономические санкции.

На вопрос об угрозе со стороны России, в особенности после аннексии Крыма в 2014 году и начала российской военной операции в Сирии, Ле Пен ответила, что "нет никаких причин бояться".

Марин Ле Пен также заявила, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США повысила ее шансы стать президентом Франции. По ее словам, Трамп сделал возможным то, что ранее считалось невозможным.