В Кракове скончался Ежи Помяновский – публицист, переводчик

В Кракове в возрасте 95 лет скончался Ежи Помяновский – польский писатель, театральный критик, переводчик, основатель и редактор журнала "Новая Польша".

Помяновский родился в еврейской семье; внук композитора и кантора Аврума-Бера Бирнбаума; племянник офицера, журналиста и переводчика Мечислава Бирнбаума, расстрелянного в 1940 году в Катыни.

После начала Второй мировой войны ушел из Варшавы на территории, присоединенные к Советскому Союзу после 17 сентября 1939 года. Работал шахтером в Донбассе, потом уехал в Таджикистан, где начал учиться на медицинском факультете в Сталинабаде, одновременно работая прозектором.

В 1944–1946 годы редактор польского пресс-агентства в Москве. В 1946 году вернулся в Польшу и стал членом Польской объединенной рабочей партии. В 1947 году окончил Московскую медицинскую академию имени Сеченова.

В Польше работал журналистом, был литературным руководителем киностудии Syrena (советским зрителям известной, в первую очередь, производством сериалов "Четыре танкиста и собака" и "Ставка больше, чем жизнь").

В 1966 году вышел из ПОРП в знак протеста против исключения из нее профессора Лешека Колаковского. В феврале 1969 года из-за антисемитских преследований уехал в Италию. Преподавал польскую литературу в университетах Бари, Флоренции и Пизы. Опубликовал в Италии монографию об Исааке Бабеле. Сотрудник польского эмигрантского журнала "Культура" и радио "Свободная Европа".

Переводил на польский язык книги Солженицына и Сахарова, пьесы Льва Толстого и Евгения Шварца, произведения Бабеля, Булгакова и других писателей.

В Польшу вернулся в 1994 году. С 1999 года основатель и редактор журнала "Новая Польша", выходящего в Варшаве на русском языке.