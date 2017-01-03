Трамп: освобождение узников Гуантанамо должно быть прекращено

Освобождение заключенных тюрьмы на военной базе США в Гуантанамо на Кубе должно быть прекращено "раз и навсегда, чтобы предотвратить возвращение крайне опасных лиц к террористической деятельности". Об этом избранный президент Дональд Трамп написал во вторник на своей странице в Twitter ("Твиттер").

По его словам, новых освобождений из Гуантанамо быть не должно. "Речь идет об особо опасных лицах, которым не следует позволять возвращаться на поле боя", - отметил Трамп.

Тюрьма в Гуантанамо была создана в 2002 году администрацией США во главе с Джорджем Бушем-младшим. В нем содержатся лица, захваченные в ходе операции в Афганистане. После прихода в Белый дом президента США Барака Обамы в 2009 году из тюрьмы в Гуантанамо было отправлено в разные страны около 175 заключенных. Теперь там остается 59, из них 20 признаны не представляющими угрозу США и подлежащими освобождению.