В Калининграде самолет при посадке выкатился с полосы. Все живы

В Калининграде самолет "Аэрофлот", прилетевший из Москвы, при посадке выкатился с полосы.

Пострадавших среди 167 пассажиров и членов экипажа нет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аэропорту.

В Фейсбуке распространяется пост, очевидно, одного из пассажиров: "При посадке слетели с полосы. Прыгали в поле из горящего самолёта. Все живы. Без травм.Немного в шоке".

Как передает ТАСС, пассажиры были эвакуированы в здание аэровокзала для осмотра медиками.

Сообщается, что при выезде на грунт со взлетно-посадочной полосы у самолета подломилась передняя стойка.