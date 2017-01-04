Шерлок, Викинг, Моисеев

Рунет медленно выползает из-под обломков новогодних праздников.

Среди главных тем пока - обсуждения различных культурных новинок. Для кого-то это всё ещё последние "Звёздные войны".

Глеб Кузнецов:

Вот взять «Изгой – один». Хороший фильм. Мне понравился, детям понравился (у меня важный критерий – может 8 летний ребенок три часа концентрировать внимание на фильме – фильм хороший, а не может – отправьте киношку на какой-нибудь фестиваль и забудьте) В абсолютной идеологической логике современности. Развивает тенденции «Супермена против Бэтмена» и последних «Мстителей». А также всех приличных сериалов скопом.

На смену борьбы Империи и Республики как систем безличных взгядов и ценностей (первые универсально «плохие», вторые – универсально «хорошие») приходят конфликты конкретных людей. И настойчиво дается еще один важный тезис: если достаточно долго и последовательно защищать «хорошее», то сам не заметишь, как руки твои по локоть в крови окажутся. Хорошее - так же морально небезупречно, как и плохое. Сцена убийства главным героем – агентом республики невинного человека первая в основной части сюжета фильма.

Ну и всякие Советы повстанцев – политический паноптикум, скопище интриганов, коррупционеров, трусов и негодяев, но альтернатива «коллективного органа управления» - железный (в буквальном смысле) харизматик Со Геррера – упырь-палач, выжившее из ума животное. В логике: не нравится вам коллективное управление, погрязшее в коррупции – получите чистого помыслами авторитарного лидера

На другом фланге –«у плохих» - тоже бардак. Бывший адепт чистого зла – Дарт Вейдер – оказывается физически страдающим госуправленцем, пытающимся урезонить зверей-карьеристов и жуликов на нижних этажах исполнительной пирамиды. Империя – император и Дарт Вейдер – не Зло, принуждающее людей становится «плохими», империя – это обычные люди, которые ради прибавки к жалованию и лишнего синего квадратика на форме вполне инициативно готовы на такое, что Дарт Вейдер приходит в изумление и тоскливо спрашивает: «Ну и нахрена?». Банальность зла как она есть.

Итак, нет ни хорошей Республики, ни плохой Империи. А что есть? Есть люди (пусть даже существующие в форме жаб и роботов), конфликты их, связи, в том числе и родственные, представление о личном долге, о личном ответственном выборе. И есть смерть в конце, как плод этого ответственного выбора. А за смертью в конце появляется Новая надежда. Классический христианский сюжет.

SW появилась во время рейгановского Храма на горе vs Империи Зла. Время столкновения огромных нечеловеческих систем, в которых растворялось личность (причем с двух сторон; ставки слишком высоки чтобы иметь ввиду эти личности). В рамках конфликта систем сторонами подавалось как ясное, предрешенное, что есть Добро, а что есть Зло.

Голливуд последовательно пересматривает эту модель. Герой – это человек, который совершает большие поступки, а не человек, который служит большим идеям. У нас с этим проблема. У нас вокруг универсального, идейного все и вертится.

Грубо говоря, последний час Изгоя сюжетно повторяет «28 панфиловцев». Но панфиловцы сражаются за общие ценности, за универсальное, а «повстанцы» - за свое личное, за свой частный выбор, за дружбу, за свои личные, интимные истории. При этом объединяющее повстанцев «универсальное» - Республика, сопротивление – мало чем отличается от Империи и уж точно не может служить моральным образцом ни для чего.

в ночь на второе января вышла одна из самых ожидаемых премьер - первая серия нового сезона британского "Шерлока".

Впрочем, многие преданные поклонники оказались разочарованы.

У большинства претензии оказались похожими: в новом сезоне не вернулся Мориарти, но при этом сценаристы "убили" Мэри Ватсон.

С Самарой и правда вышло забавно - герои сериала обсуждают старинную восточную легенду о "смерти в Самарре", но некоторые зрители поняли всё проще.

Алексей Ковалёв:

Кратко о новогодних премьерах: Звёздные войны отличные (только компьютерная Керри Фишер крипи шит), Шерлок <дерьмо>.

Фёдор Крашенинников:

"Шесть Тэтчер"

Буду краток: много всего накручено, но в итоге как-то скучно.

Наталия Геворкян:

Не понимаю, почему многих так раздосадовала первая серия нового Шерлока.

Елена Панфилова:

Если кто не заметил, в новом "Шерлоке" зашифрованы все ходульные штампы, реальные трабблы и крайне неприятные, трудные вызовы нашей всеобщей современной истории.

Сценаристы (оба два) - много читали и думали, думали и подмечали.

Создателей сериала безжалостно критикует Остап Кармоди в колонке для Reed:

Если старый добрый Холмс Конан Дойла был островом порядка в море хаоса, то новый Холмс сам является агентом хаоса, сеющим смятение всюду, где он появляется. Каждый раз, когда он решает очередную задачу, мы видим, как ему непросто сосредоточиться. В отличие от настоящего Шерлока, который всегда образец невозмутимости, Шерлок сериальный мечется, дергается, хамит друзьям и клиентам. Он делает логические ошибки. Он может застрелить подозреваемого, будучи неспособным победить его в игре умов. Он глупее злодеев, с которыми сталкивается.

Цепочки своих умозаключений он излагает с видимой неохотой, со скоростью пулеметной очереди, так что вместо желания хлопнуть себя по лбу и воскликнуть: «Как же я сам не догадался?!» возникает желание спросить, как в известном анекдоте: «С кем ты сейчас разговаривал?» Очень показательно то, как Холмс мучает окружающих, включая зрителей и лучшего друга, излагая им несколько разных версий своего спасения. Настоящий Холмс рассказал Ватсону о том, как он выжил, сразу же, спокойно и подробно. У него не было необходимости тешить свое самолюбие подобным дешевым образом. Ну и конечно, он не стал бы скрывать от Ватсона то, что он жив, раз об этом и так уже знают полсотни человек.

Настоящий Холмс — взрослый человек, отлично понимающий то, что его необыкновенная одаренность налагает на него и необыкновенную ответственность — перед друзьями, клиентами и читателями. Сериальный Шерлок никакой ответственности не признает. Он взбалмошный ребенок, полный комплексов, неуверенный в себе и оттого невольно жестокий к другим. Это было видно уже в первых сериях, но в последней нам сказали об этом фактически прямым текстом. Главный мотив этого ребенка, похоже, не столько желание кому-то помочь или любовь к решению трудных задач, сколько стремление доказать старшему брату, что он тоже чего-нибудь стоит. Это по-человечески очень понятно и даже иногда симпатично. Но это не тот человек, которому станешь доверять свою жизнь.<...>

Я не хочу сказать, что «Шерлок» — плохой сериал. Наоборот, это хороший, добротно сделанный телепродукт с оригинальными ходами и местами отлично закрученной интригой. Похуже, конечно, чем «Во все тяжкие» и «Игра престолов». Но пожалуй, получше, чем «Родина» и «Безумцы». По крайней мере, первые его два сезона — в третьем авторы «Шерлока» как-то совсем уж пошли вразнос. За этим Холмсом интересно наблюдать — как интересно наблюдать за Мефистофелем, у которого тоже как-то не получается определиться, со злом он или с добром. Кстати, этого Холмса очень легко представить на месте Мориарти — что, собственно, и происходит в одной чиз серий. И Мориарти из сериала тоже на самом деле не так уж и сложно представить на месте этого Холмса. С Холмсом и Мориарти из книги такая рокировка просто немыслима.

Холмс из книги объемом не отличается. Даже гениальность его проста и понятна. Это простой и понятный супермен. Наверное, первый супермен в масскультуре, в существование которого — и в этом его главное отличие от всех остальных суперменов — очень легко поверить. Это супермен, находящийся на расстоянии одного рукопожатия. Недаром на Бейкер-стрит до сих пор приходят письма с просьбами о помощи. Недаром все мы хотели когда-то стать Холмсами. Недаром все мы играли в него в детстве, снимая отпечатки следов и пытаясь угадать профессию и семейное положение незнакомцев по тому, как пришиты пуговицы к их пальто. Как играть нового Холмса — не очень понятно. Возможно, надо просто поднять воротник и принять самодовольный вид.

Главный фильм в российском прокате - исторический боевик "Викинг", реклама которого крутится по телевизору каждые три минуты (на самом деле, да)

Юрий Пронько:

"ВИКИНГ" - ОТЛИЧНЫЙ ФИЛЬМ! Посмотрел, впечатлён, рекомендую!

Впрочем, может показаться, что Пронько чуть ли не в одиночестве.

Сергей Шмидт:

Пишут, что в фильме "Викинг" в одной из батальных сцен выбегает Джигурда и его убивают через 10 секунд.

Фильма я не видел, но если это так, у кого повернется язык сказать, что фильм плохой?

Хотя 10 секунд для воя и рыка Джигурды это многовато, конечно.

Михаил Шевчук:

Сдуру посмотрел "Викинг". Купился на рекламу. Не стоило, конечно, этого делать.

Хрен с ними, историческими реалиями. Более-менее - очень крупными мазками - соблюдена только самая основная канва, но игровому фильму мы готовы простить многое. Понятно, что в летописях многие фигуры обозначены вскользь, и в худ.кино каждой из них можно придумать целую сюжетную линию, это нормально. Можно спрессовать время, можно изменить место действия, мотивацию - все это, повторюсь, простительно.

Сделано просто слабо. Козловский - предпоследний в стране человек (после Безрукова), которому можно поручать сыграть конунга. Нельзя изображать фрустрированного интеллигента в мире IX века, нельзя. Остальные персонажи - по идее, вполне выпуклые и живые - сделаны либо картонными подставками (Рогнеда), либо для простоты символически появляются на пять минут. Единственный, на кого стоит смотреть - Адасинский в роли главного волхва. Батальные сцены, по мнению постановщиков, можно делать либо в суперзамедленном рапиде, либо наоборот в ускорении, иначе и смысла никакого нет. В крайнем случае в середине битвы должно как следует ливануть с неба, чтобы все замесились в грязи (этот прием повторен дважды).

Но главное - это то, что если уж фильм про "священную Корсунь", то он и называться должен "Священная Корсунь". Напихать в первые полчаса фильма поединков и замесов, изготовить из этого абсолютно все промо-материалы, впарить продукт зрителю под видом историчного славянского слэшера про викингов (и именно этому посвятить, например, сайт фильма, и во всех интервью рассказывать, что это про войны Святославичей), а потом, хихикая, подменить сюжет - это низко. Чтобы освободить место для темы Корсуни, безжалостно спрессовывают всю предысторию - не остается времени даже рассказать, почему же, собственно, братья воюют, и кто они вообще. Олега убивают на пятой минуте фильма, Рогволда на 15-й, к исходу получаса Владимир мокрит Ярополка и в эту минуту непонятно, о чем же дальше-то? А дальше начинается махровая отсебятина с фейспалмом и сусальной концовкой, в которой сцена крещения Киева по умильности может посоревноваться разве что с рекламой йогуртов.

Вот, кстати, именно эта стыдливость, с которой деятели "периода мединской культуры" не провозглашают, а втихаря подсовывают под другими соусами свою новозванную идеологию (см. также "Закон Божий под видом "Основ религиозных культур") - она-то и заставляет заподозрить, что сами креаторы в свою идею не верят и занимаются <обманом>.

Евгений Шульц:

Вообще, весьма странным было решение выбрать кн. Владимира в качестве скреп. Причина проста, если по-русски говорить князь был большую часть жизни, мягко говоря, редкостным ублюдком... причина принятия христианства на Руси является скорее хронологическим совпадением и политической целесообразностью того времени, нежели стремлением князя сделать доброе и хорошее. Но об этом чуть позже... это я к тому, что тяжело было бы выписывать князя и как светлый образ, и как тёмный.



Светлый положительный образ сделать сложно из персонажа, предательски убившего своего брата, изнасиловавшего дочь на глазах ее родителей, а затем убивший родителей на глазах дочери. Перечислять остальные грехи нет смысла, ибо их великое множество, но планка злодеяний задается тем, что я перечислил. Про 300 наложниц сексуально необузданного князя тоже решили умолчать... Однако, и тёмный негативный образ делать тоже глупо, ибо князь теперича - скрепа! Объединяющий образ... Расскажи все как было, народ у виска покрутит зачем этому средневековому монстру ставят памятник у Кремля и открывают при участии Президента России.



Видимо не определившись с оценкой князя, а может и хорошо подумав, образ сделали серым. Образ князя никакой и сглажен максимально всем - съемкой, монтажом, выбором актёра и его игрой. Данила Козловский и режиссёр фильма видимо долго думали, как же показать этот свирепый исторический персонаж. Придумали. Злодеяния он совершает, но во-первых их крупным планом не показывают, потому эмоциональной оценки не возникает (а большинство зрителей может и не в курсе что же там произошло), во-вторых, герой как бы рефлексирует... Без огонька злодействует.



Чтобы совсем никто ничего не понял все приправлено невразумительным монтажом и диалогами, которые понять мягко говоря сложно. В итоге из двух с лишним часов зритель наблюдает просто какое-то шоу в грязи по мотивам средневековых походов то ли викингов, то ли каких-то других средневековых бандитов. Грязь повсюду. Герои живут в грязи, совокупляются в грязи, мрут там же - в грязи. Налицо заимствование идеи из "Трудно быть Богом". Кн. Владимир в исполнении Данилы чем-то иногда даже похож на дона Румату в моменты срыва... все-таки Данила-то парень реально симпатичной и незлой наружности. Ведёт себя умеренно в фильме, злодействует с неохотой и часто под воздействием отвара мухоморов (это не шутка).



Кстати, в предложенных обстоятельствах такой отстранённый от предложенной реальности образ вызывает внутреннюю логическую нестыковку! Очевидно, что такой рефлексирующий персонаж не смог бы управлять и повелевать бандами отморозков, которыми выглядят почти без исключения все обитатели как бы Древней Руси. Но это ладно, кино-то художественное же. Режиссёр так видит!



Раз зашла речь о художественности, то сообщаю, что никакой ценности в художественном плане фильм не несёт. Фильм является фактически нарезкой сериала "Викинги", где место действия и суть происходящих событий немножко понятны лишь с помощью закадрового голоса. Не было бы голоса, изредка сообщающего что к чему, вообще ничего понятно не было бы. В принципе можете включить 20-минутную серию сериала "Викинги" и закольцевать ее на 2 часа, периодически зачитывая вслух адаптированные для современного читателя выдержки из "Повести временных лет".

Алексей Полухин:

Во-первых, фильм, который называется «Викинг», вовсе не про викинга, а про сына рабыни, который пытался стать викингом, но в итоге стал рабом (божьим). Единственное, что он делает на протяжении всего фильма убедительно – смотрит исподлобья. Наверное, это символизирует нравственные искания, тема которых не раскрыта, и хорошо, а то получился бы не постмодерн, а лубок какой-то.

Кстати, присутствие в фильме арбалетов и боевых дракаров пехоты с точки зрения художественного замысла безусловно оправдано. Я бы еще добавил пару бластеров и летающих единорогов. Гротеск – это стилистическая и даже смысловая основа произведения.

Вершина этого раблезианства, безусловно, сцена исповеди, в которой Владимир, стоя в алтаре, трижды солгал, чтобы придумать себе побольше грехов, а священник за это показал ему фокус и крестил его огнем. На фоне этой жгучей ереси о некоторых расхождениях в количестве и качестве панфиловцев в другом обсуждаемом фильме и говорить неудобно.

Мотивация поступков героев на протяжении всего фильма остается тайной, явно одно: она никак не связана с происходящими событиями. Вот что, например, нужно было сделать Владимиру, чтобы заслужить доверие Ирины? Правильно: взять ее в плен, убить ее мужа, пообещать защищать и вскоре выдать в другой плен в качестве выкупа. А в парне что-то есть, подумала Ирина и благословила его духовные искания.

Зато прекрасна Рогнеда. Это лучшая Валькирия в мировом кино, на мой вкус. Она дважды пыталась затащить мужа в Вальгаллу, сначала при помощи наемного убийцы, а потом и лично, и обе постельные сцены обжигающе хороши (настолько, что я забыл посмотреть, побрит ли у нее лобок, простите, кому это важно). Но боги были против, чтобы в Вальгаллу попал олух, который своими руками не убил ни одного человека. Разумеется, такую женщину раб, хотя бы и божий, не заслуживал.

В общем, «Викинг» – это постмодернистское кино про лишнего человека с длинным мечом, который по нелепой случайности стал великим князем. Впрочем, народ, который при воздвижении на холме Перуна тут же становится кровожадным, а при замене его на крест просветленно окунается в Днепр, другого правителя и не заслуживает.

Михаил Харитонов:

Самое ужасное, что сделал Герман своей киношкой "Трудно быть богом" - так это то, что он НАВСЕГДА НАУЧИЛ россиянских режиссёров изображать "древность" и "средневековье".

А именно - не надо никаких красивых костюмов, сложных декораций, странных ритуалов и т.п. Древность и средневековье маркируются исключительно грязью и <дерьмом>.

Дмитрий Питченко:

ФИЛЬМ "ВИКИНГ" – НЕ ХОДИТЕ, НЕ СМОТРИТЕ, НЕ ПОРТЬТЕ НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ.

Мне стыдно, что я, как говорится, попал! Я попал на откровенный развод! Только что из кинотеатра. Новогодние праздники испорчены!

Сказать, что гадость – не сказать ничего. Мел Гипсон с его антииндейским "Апокалипсисом" – это детский лепет. Такое ощущение, что фильм снят по заказу Барака Обамы, это словно плевок в наше россейское национальное лицо под занавес его президенства, что-то типа того, что они сделали давеча с нашими дипломатами. Фильм надо было назвать "Кровища и грязища" или "Наши дебильные предки", название "Агония зверо-людей" тоже подошло бы.

Фильм снят людьми, мягко сказать, недолюбливающими российское государство за российские же деньги! Как профессиональный психолог, прекрасно знаю, что бывает с людьми, лишенными психологической связи со своими предками. Они становятся депрессивными и неуверенными в себе. Один из продюсеров - Эрнст, главный исторический консультант некто Петрухин, ученый с активной семитской позицией.

Странное чувство преследует после фильма. Такое у меня было, когда 9 лет назад погиб мой старший сын, очень долго не мог в это поверить. Вот и сейчас, прошли уже суки, а я так и не могу поверить в то, что эту антироссийскую чернуху-тошниловку сняли "наши люди". Я больше не верю студиям Н. Михалкова и лично актерам, снявшимся в этой по разным параметрам порнографии. Запятнали свою репутацию до конца дней своих.

Совершенно бездарная работа режиссеров и постановщиков. Тексты написаны на примитивном современном дворовом языке. Такое ощущение, что сценарий и диалоги писались на табуретке в гараже за полторашкой недорогого пива. Исторические консультанты – откровенные враги российской государственности. Очень много грязи, крови (даже по голливудским масштабам), отвратительного секса. Данила Козловский упал в моих глазах за согласие сниматься в порнографических сценах и в целом в порнографическом фильме, больше никак не назовешь. Ведь порнография по сути своей – это бесстыдство. Именно "бесстыдство" – лучший из эпитетов к этому очередному выкидышу отечественного кинематографа.

v-n-zb:

Что мы имеем в итоге.

Мы имеем откровенно русофобское, антигосударственное кино. В котором князь Владимир выставляется никчёмным дегенератом. Его дружина – бандой разноплемённых головорезов. Его народ – стаей зомби копающихся в дерьме. На минуточку – это всё ваши предки.

И всё это – за ваши деньги, дорогие россияне. Наслаждайтесь!

Станислав Яковлев:

Когда на основании одной рецензии в "Афише" я рекомендовал найти какого-нибудь дурачка, а лучше десять, чтобы они громко возмущались оскорблением, которое нанес их чувствам кощунственный фильм "Викинг" - то даже и представить не мог, насколько хорошим мальчиком был в 2016 году.

Поскольку Дедушка Мороз подарил мне истинное счастье, головокружительный восторг, неописуемой глубины и силы эйфорию.

Во-первых, морально обиженные почти сразу же сосредоточились на разоблачении еврейского заговора в группе нанятых Эрнстом исторических консультантов.

Во-вторых, в солисты традиционно-нравственного хора борцов с еврейским заговором определили Егора Холмогорова.

Это, я прямо даже не знаю, все равно что попросить самокат и обнаружить у подъезда Big Bear Athena ProStreet с дарственным сертификатом.

Спасибо, милый Дедушка!

Намек понят - я продолжу, разумеется.

Хорошо себя вести.

Егор Холмогоров и правда ополчился на "Викинга" одним из первых. Вот его колонка в газете "Культура":

Непонятно, отчего фильм о крестителе Руси начинается с эпиграфа из Мао Цзэдуна. Впрочем, и далее «Викинг» позволит зрителю постичь: как видит русскую историю тот, кто ее не знает и кому она представляется сплошной грязью.

Грязно во рву, куда падает князь Олег Святославич, и в Полоцке, куда Владимир приходит сватать Рогнеду. Грязно на полу, где он насилует ее на глазах у дружинников. Грязно на улице, куда князь бежит затем вытошниться и выспаться (он же «под мухоморами», хотя берсерка из него не вышло). Грязно в захваченном им убогом городишке Киеве. И на языческом капище, где бродят грязные лысые жрицы во главе с грязным глухонемым волхвом. Грязно в клети, где гниет зачем-то обсыпанное мукой тело убитого Ярополка. Единственный раз русские выглядят веселыми и красивыми, когда, убравшись цветами и венками, пытаются совершить грязное дело — принести в жертву своим идолам мальчика-христианина. Даже под стенами Херсонеса становится грязно, лишь туда являются русы — следует феноменальная по глупости сцена: Владимир с дружиной сталкивают на печенегов корабли с горы и этим их побеждают.<...>

После «Игры престолов» или канадо-ирландских «Викингов» делать подобную продукцию должно быть стыдно. После «28 панфиловцев» ясно, что и у нас можно снимать иначе. В итоге же «Викинг», авторы которого не сумели дать внятный ответ на простой вопрос: «Кому и за что поставили памятник у Кремля?», может претендовать на звание главного разочарования российского Года кино.

Ярослав Белоусов:

Читаю уже 10-ый пост про фильм "Викинг" и понимаю, что смотреть его не буду.

Но это не означает, что российское кино обречено прозябать во мраке. В 2016 году я увидел два вполне качественных фильма, сделанных нашими режиссерами (нет, "28 панфиловцев" я ещё не смотрел).

Первый - трагикомедия с философским смыслом "Монах и бес" Николая Досталя. Очень советую - несмотря на юмористическую подачу это серьезное кино.

Второй - фильм ужасов "Пиковая дама: черный обряд". На фоне всех американских хорроров он смотрится крепким середняком. До "Мглы" и "Сайлента Хилла" ещё как до Луны, но уже что-то.

Посмотрим, что за "Коловрат" выйдет у Рустама Мосафира.

Но на этом эстетические искания российского зрителя не кончаются. Как же не обсудить то, что показывают в новогоднем телевизоре.

Аркадий Бабченко:

Сорок лет живу, а в новогоднем огоньке все те же люди поют все те же песни.

В России наступил не две тысячи семнадцатый.

В России каждый год наступает любой год.

Николай Травкин:

Новогодние "Огоньки", концерты…

Целое поколение родилось и уходит в мир иной слушая И.Кобзона. Следующее поколение проходит тот же путь с Ф.Киркоровым...

Стабильность - она во всём стабильность!

Александр Тверской:

Мало кто знает, но Кобзон пел ещё на первом вече в Новгороде в 859 году.

Дмитрий Соболин:

- Как тебе российское телевидение в Новогоднюю ночь?

- Клан Пугачевой одержал безоговорочную победу над кланом Кобзона.

Михаил Виноградов:

В первых числах января в России особенно ясно понимаешь, НАСКОЛЬКО Михаил Прохоров ошибался, когда делал ставку на Аллу Пугачеву в своих кампаниях 2011-2012 гг.

Егор Просвирнин:

В Русском Национальным Государстве первым делом расстреляют Аллу Пугачеву и все ее окружение, с трансляцией в телевизоре, чтобы население сразу поняло, что к прошлому возврата нет.

- Но за что?

- ЗА ДЕСЯТКИ ИСПОРЧЕННЫХ НОВОГОДНИХ ЭФИРОВ, ЗА ТРИЛЛИОНЫ ПОТЕРЯННЫХ РУССКИХ НОВОГОДНИХ НАСТРОЕНИЙ, ВОТ ЗА ЧТО! ЖРЕТ ЖИЗНЬ ЦЕЛОГО НАРОДА ХУЖЕ ПУТИНА!

...ну правда, просто представьте: "Расстрельный взвод! Наизготовку! Лич-Примадонну и ее зомбивампиров в прицел! Товсь! ПЛИ!", после чего командующий офицер поворачивается в камеру, не обращая внимания на остаточные подергивания истекающих вместо крови ботоксом чудовищных творений советских некромантов, и так ласково всем зрителям: "Добро пожаловать в Новую Россию!"

И вы, вытирая слезы, понимаете - а ведь действительно, Новая Россия началась!

Подоспела характерная петиция к Эрнсту и Добродееву:

Просто цитирую музыканта Максима Фадеева и подписываюсь под каждым его словом. Реально наболело:

"Я не смог досмотреть ни одно музыкальное "шоу" на федеральных каналах. Такое ощущение, что, по мнению руководства Первого и Второго каналов, мир застыл в 1993 году. Невозможный репертуар, лубочная картинка, жуткие шутки и все вместе это - просто погружение в АД! Я искренне боялся переключить с канала "Культура" на Первый или Второй каналы, чтобы не попасть в "прошлое", на сельский утренник по заявкам из 80-х! Как можно довести телевидение до такого безобразия и такого безвкусия? Я в шоке! Будучи ребёнком, я смотрел те же каналы, и, видимо, из музруков никто не поменялся, пока я рос!)) Мне интересно,сколько просуществует ещё в таком виде "развлекательное" телевидение? Неужели они не видят, что это просто уже стыдно! Бездарные сценарии и их воплощение - верх пошлости! Уже в интернете выпуски простых блогеров популярней, чем на этих пафосных двух кнопках! Жаль наших артистов, которые по привычке соглашаются учавствовать в "Бале у Сатаны"! Господи, когда закончатся эти "Песни Года" и "Голубые огоньки"?))) Останови это,спаси нас))! Аминь! Короче! Не преследовал никаких целей, просто, правда...просто наболело!"

У Вас есть много интересных проектов, но новогоднее телевидение нужно в корне менять!

Олег Пшеничный:

Хе-хе, петиция.

Рабы совкового телевидения ропщут на своих повелителей. Останкино - ваша родина, сидите и не вякайте. Жуйте своё тухлое оливье.

Дмитрий Орлов:

В ЗАЩИТУ "ГОЛУБОГО ОГОНЬКА" И НОВОГОДНЕГО "ОЛИВЬЕ". 5 ПАРАДОКСАЛЬНЫХ ТЕЗИСОВ

1. И новогоднее телевидение, и новогоднее же застолье - это традиция. Или даже - Традиция. А традиции надо чтить. Многие могут просто не употреблять российскую поп-музыку в таких масштабах, а "оливье" - в таких количествах (я, например, не употребляю, хотя всегда за уместные национальные акценты и для новогоднего шоу, и для новогоднего стола). Ну и что с того? Миллионы людей - если не большинство населения, то несомненно, самая значительная его часть, что подтверждают рейтинги - привыкли к этому. "Советский стол" утвердился в конце 1940-х, "Голубой огонек" идет в национальном эфире с 1962-го, а "Песня года" - с 1971 года. Нет никакого смысла отказываться от форматов, которые существуют так долго и при этом до сих пор востребованы. Меня, например, совершенно не смутит, если "Песня года" - ровесница политолога Орлова - будет на экране и после его ухода в мир иной.

2. Исполнителей, сравнимых с Аллой Пугачевой, Львом Лещенко, Софией Ротару, Филиппом Киркоровым, попросту нет. Дело не в вокальных способностях или музыкальных пристрастиях - это вообще не существенно. 31 декабря и 1 января на сцене ("в телевизоре") должны быть легенды, олицетворяющие национальную эстраду (и гарантирующие зрительский интерес и рейтинг самим своим появлением, кстати говоря). Константин Эрнст и Олег Добродеев прекрасно это понимают.

3. При этом утверждение "на телевидении одни и те же" - неправда. Мягко говоря. Обновление национальной эстрады идет постоянно. Дима Билан, Сергей Лазарев, Григорий Лепс ( список, понятно, далеко не исчерпан) - это исполнители, ставшие звездами национальной величины в последнее десятилетие. А шоу типа "Фабрики звезд" и "Голоса" существенно и целенаправленно ускоряют этот процесс. Ведущие (прежде всего Иван Ургант и Максим Галкин) - практически все новые лица (в том смысле, что они не из советского времени; они не были легендами даже десять лет назад). Люди поменяются, это неизбежно; главное - не разрушить формат.

4. Новогоднее телевидение и новогоднее застолье - это не просто "жратва под телевизор". Это часть культурного кода. Государственный порядок и общественное спокойствие (или более современно: политическая и социально-экономическая стабильность) сохраняются только в том случае, если обыватель чувствует себя "в своей тарелке". Это трудно разлагаемая на составные части композиция. В которой - почищенные улицы, портрет государя императора в присутственном месте, городовой на перекрестке и околоточный, который знает в твоем квартале все и всех; елка с зайцами и белками из папье-маше; новогодний стол с хорошей настойкой; Шаляпин для исполнения, а Пушкин и Надсон - для цитирования по случаю, кстати говоря.

5. Времена "сокрушения основ" (в том числе "телевизионных") редко бывают благополучными. Я прекрасно помню "новогоднее телевидение" 1987-1994 годов, на которые пришлась немалая часть моей молодости. Это был настоящий "тревожный экран". Появление проекта "Старые песни о главном" и перезагрузка "Голубого огонька" были совершенно не случайными. И совсем не предвыборными, как многим тогда казалось: победим-де Зюганова и дальше чудить будем. Люди хотели другого - и хотят этого другого по-прежнему. Вряд ли стоит с ними спорить. С Традицией не спорят. Ей следуют.

Дмитрий Бавырин:

Больше всего огорчает количество относительно молодых людей, обсуждающих новогодние огоньки сиречь телевизионные программы, рассчитанные на женщин постбальзаковского возраста.

"Зря вам дедушка Ельцин интернет провел". Это во-первых.

А, во-вторых, женщины постбальзаковского возраста рецензии на пост-панк и инди-рок гораздо реже все-таки пишут, чем наоборот. К их чести.

Артём Рондарёв:

То есть, люди, которые никогда не смотрят телевизор и вообще телевизора у них нет, и шанса увидеть насильно Пугачеву или Моисеева у них, таким образом, не имеется, внезапно, раз в год, увидев это чучело, плюющееся бананом, озаботились тем, что наше же телевидение оболванивает людей! Показывает безвкусную мерзость! Как же так, надо написать Эрнсту! Это же безобразие!

Если это не патернализм (притом самого худшего толка, то есть, основанный на собственных эстетических пристрастиях), то я не знаю, что такое патернализм.

И эта логика, конечно, прекрасная: это же можно посмотреть в ютьюбе!

Да можно, конечно, вот и православные активисты так рассуждают: емае, мы, конечно, в театры не ходим, но если кто туда пойдет, то увидит там джизус крайст суперстара! Кощунство! Запретите им!

Слезьте со шкафа, блогеры, а?