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Новости

В Мобиле (штат Алабама) задержаны 6 гражданских активистов

Джефф Сешнс

Джефф Сешнс

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В американском городе Мобил (штат Алабама) задержаны 6 гражданских активистов, протестовавших против грядущего назначения сенатора Джеффа Сешнса генеральным прокурором (главой министерства юстиции) США.

Его кандидатуру предложил избранный президент США Дональд Трамп.

Активисты проводили сидячую забастовку в офисе Сешнса в знак протеста против его позиции по вопросам гражданских прав, иммиграции, реформе уголовного кодекса и избирательных прав.

Участники акции отказались покинуть помещение и были задержаны полицией по обвинению в посягательстве на чужое владение. Среди них - члены руководства Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения.

Об акции протеста рассказал Associated Press Корнелл Брукс - руководитель указанной ассоциации.

Во вторник же бывший губернатор Массачусетса Дивал Патрик призвал сенаторов отклонить кандидатуру Сешнса.

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