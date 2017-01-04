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Новости

На акции в поддержку Дадина у здания ФСИН задержаны 6 человек

Ильдар Дадин

Ильдар Дадин

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На акции в поддержку осужденного активиста Ильдара Дадина у здания Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в Москве задержаны шесть человек.

Портал "ОВД-Инфо" передает, что полиция задержала активистов Павла Кузнецова, Михаила Лашкевича, Леонида Дуброво, Татьяну Тарвид, Елену Захарову и Марию Рябикову. Они доставлены в ОВД "Якиманка".

В начале января российские правозащитники, журналисты, писатели и общественные деятели потребовали от ФСИН сообщить местонахождение Ильдара Дадина, которого этапировали из колонии в неизвестном направлении. Уже больше месяца нет информации о том, где он находится.

Ильдар Дадин – единственный в России активист, осужденный по статье о "неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий". Он приговорен к двум с половиной годам колонии.

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