На юге Филиппин исламские повстанцы освободили 160 заключенных

На юге Филиппин, в городе Кидапаван (остров Минданао) около ста боевиков, связанных с сепаратистами, напали на тюрьму и освободили около 160 заключённых.

Многие их них - соратники нападавших, исламские повстанцы, и были осуждены в основном за убийства полицейских.

При нападении погибли 6 охранников.

В 2014 году филиппинское правительство заключило мир с самой крупной повстанческой группировкой MILF ("Исламский фронт освобождения Моро"), однако продолжаются отдельные вооружённые стычки с другими, более мелкими группами повстанцев.

На юге Филиппин уже более 40 лет исламские сепаратисты ведут вооружённую борьбу с властями за создание автономии. За это время погибли более 120 тысяч человек.

