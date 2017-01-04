Суд в Израиле признал военного виновным в убийстве раненого

Военный суд в Тель-Авиве признал израильского солдата Элора Азарию виновным в убийстве. В марте прошлого года Азария выстрелил в раненого палестинца, думая что на нем надето взрывное устройство. По версии следствия, мотивом убийства была месть за нападение палестинца на его сослуживца.

В марте 2016 года два палестинца напали с ножами на израильских военных. По нападавшим был открыт огонь, один из них был убит на месте, второй ранен. Позднее правозащитники опубликовали видео, на котором, как утверждается, Элор Азария стреляет раненому палестинцу в голову.

По израильским законам, Азарии грозит до 20 лет тюрьмы. Суд определит наказание позднее. Адвокаты военнослужащего пообещали обжаловать приговор.

По данным международной правозащитной организации Human Rights Watch с октября 2015 года в зоне Израильско-палестинского конфликта произошло более 150 убийств под предлогом возможной опасности.

Дело Азарии вызвало широкую дискуссию в израильском обществе. Некоторые политики и общественные деятели заявляли о том, что солдат должен быть оправдан.