В Красноярском крае почти сутки горел полигон отходов лесообработки

В Красноярском крае в окрестностях города Канск почти сутки горел полигон отходов лесоперерабатывающего предприятия. По данным издания "Красноярский рабочий", площадь возгорания составила не менее полутора тысяч квадратных метров.

Отходы лесопереработки загорелись вечером 1 января. Огонь можно было наблюдать практически со всех точек Канска. По информации местных СМИ, пожарные выезжали на место возгорания, но огонь не тушили, поскольку пожар не представлял угрозу жизни людей.

В 2016 году подобный пожар под Красноярском длился несколько месяцев, а на ликвидацию его последствий пришлось выделить деньги из городского бюджета. 2017 год президент России Владимир Путин объявил годом экологии.