Аэропорт Храброво закрыт, с поля не убрали поврежденный А-320

Остается закрытым калининградский аэропорт Храброво, поскольку нет техники для эвакуации с летного поля аэробуса А-320, выкатившегося накануне за пределы взлетно-посадочной полосы и получившего повреждения.

Как сказал агентству ТАСС источник в экстренных службах, точное время открытия аэропорта неизвестно.

По словам источника в авиадиспетчерских службах, самолет пытаются вывезти с поля с помощью техники, взятой у МЧС, поскольку своей в Храброво нет.

Ранее сообщалось, что во вторник вечером аэробус А-320 авиакомпании "Аэрофлот", прилетевший из Москвы, при посадке выкатился на 5 метров за пределы взлетно-посадочной полосы. У лайнера надломилась передняя стойка шасси.

Пассажиры были эвакуированы с помощью надувных трапов. За медицинской помощью обратились три человека.

Как написал в "Фейсбуке" один из пассажиров, в салоне пахло дымом – вероятно, из-за сгоревших покрышек шасси или тормозов; спасательных служб на земле не было, пожарные не помогали, медики приехали не сразу.

На борту находились 167 пассажиров и 7 членов экипажа.

Транспортная прокуратура проводит доследственную проверку.