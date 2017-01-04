ОБСЕ намерено расширить зону контроля на всю территорию Донбасса

Новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил о планах ОБСЕ расширить зону контроля на всю территорию Донбасса. Он отметил, что

"полноценное" прекращение огня в зоне конфликта должно стать основой для проведения честных и свободных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Как подчеркнул руководитель украинского МИД Павел Климкин, необходимо дать наблюдателям миссии ОБСЕ "полный доступ к оккупированном территориям Донбасса, к неконтролируемым участкам границы". Также Климкин убежден, что санкции против России нужно усиливать, чтобы добиться выполнения Минских соглашений.



Отвечая на вопрос журналистов относительно введения в этот регион полицейской миссии ОБСЕ, Себастьян Курц призвал реалистично оценивать возможности организации, напомнив при этом, что в ее состав входит 57 стран-членов и подобные решения принимаются совместно.

Ранее в Киеве заявляли, что до проведения местных выборов в Донбассе ( это одно из условий Минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины) контроль над участком украинско-российской границы временно должна получить вооруженная миссия ОБСЕ, а на второй день после выборов — украинские военные. Представители сепаратистов выступили против введения в Донбасс полицейской миссии ОБСЕ, пригрозив в этом случае организовать в Донецке и Луганске многотысячные протесты.

По итогам двухдневного визита в Донбасс Себастьян Курц заявил, что ключевой целью для ОБСЕ является обеспечение соблюдения режима прекращения огня в зоне конфликта, и это зависит "не только от ОБСЕ, но также от Москвы и Киева".

По данным Киева, двое украинских военных получили ранения в результате боевых действий в Донбассе 3 января. За минувшие сутки, несмотря на договоренности в Минске о режиме тишины с 24 декабря 2016 года, произошло 39 обстрелов позиций Вооружённых Сил Украины на донецком и луганском направлениях. В самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" обвиняют в обстрелах Киев.